S&P 500 опустился до минимума с ноября 2020г

Фондовые индексы США закрыли торги в среду снижением. Фондовые индексы стран АТР падают в четверг. Цены на нефть стабильны в четверг.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду, при этом индикатор S&P 500 завершил в минусе шестую сессию подряд и опустился до минимума с ноября 2020 года.

Инвесторы ждут ключевых данных Минтруда США о динамике потребительских цен в сентябре, которые будут опубликованы в четверг.

Фондовый рынок США остается под давлением в связи с сохраняющимися опасениями инвесторов, что быстрое ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) ослабит экономическую активность и корпоративные прибыли.

Опубликованный в среду протокол сентябрьского заседания ФРС показал, что американский ЦБ, как ожидается, продолжит повышать ключевые ставки и будет удерживать их на высоком уровне до тех пор, пока инфляция не продемонстрирует признаки замедления.

Между тем ряд представителей руководства ФРС полагают, что в условиях неопределенности важно будет корректировать темпы дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы ограничить риск негативных последствий для экономики, отмечается в протоколе.

Ранее президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер в ходе выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка высказала мнение, что ФРС необходимо продолжать повышение базовой процентной ставки, поскольку прогресс в ситуации с инфляцией практически отсутствует.

Местер повторила, что не ожидает снижения базовой ставки ФРС в следующем году. Она подчеркнула, что этот прогноз основан на ее текущем понимании экономики, и она будет корректировать свои взгляды на основе поступающей экономической и финансовой информации.

Цены производителей в США (индекс PPI) в сентябре выросли на 8,5% в годовом выражении и на 0,4% относительно августа. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост первого показателя на 8,4%, второго - на 0,2%. При этом рост в помесячном выражении был отмечен впервые за три месяца.

Акции PepsiCo Inc. (SPB: PEP) укрепились на 4,2%. Один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков в третьем квартале 2022 финансового года увеличил выручку и скорректированную прибыль сильнее ожиданий рынка, а также улучшил прогнозы на текущий фингод.

Акции поставщика услуг в сфере информационной безопасности KnowBe4 подорожали на 12,7%. Американская Vista Equity Partners, специализирующаяся на прямых инвестициях, покупает компанию за $4,6 млрд.

Цена бумаг Intel Corp. (SPB: INTC) выросла на 1,2%. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что компания планирует значительное сокращение штата, под которое, вероятно, подпадут тысячи сотрудников.

Бумаги General Electric Co. (SPB: GE) подорожали на 1,2%. Компания сообщила, что подала регистрационную заявку в связи с запланированным выделением бизнеса в сфере здравоохранения в отдельную компанию.

Бумаги ведущих служб заказа такси и доставки еды в США существенно укрепились в среду после падения накануне. Акции Uber Technologies (SPB: UBER) выросли на 5,35%, Lyft Inc. (SPB: LYFT) - на 5,6%, DoorDash Inc. - на 4,2%. Их цена упала во вторник после предложения министерства труда считать доставщиков и таксистов сотрудниками компаний, а не независимыми подрядчиками.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в среду опустился на 28,34 пункта (0,1%) и составил 29210,85 пункта.

Standard & Poor''s 500 снизился на 11,81 пункта (0,33%) - до 3577,03 пункта.

Nasdaq Composite потерял 9,09 пункта (0,09%) и составил 10417,10 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают в четверг, следуя динамике рынка акций США.

Инвесторы оценивают протокол сентябрьского заседания ФРС США, который показал, что американский ЦБ, как ожидается, продолжит повышать ключевые ставки и будет удерживать их на высоком уровне до тех пор, пока инфляция не продемонстрирует признаки замедления.

Между тем ряд представителей руководства ФРС полагают, что в условиях неопределенности важно будет корректировать темпы дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы ограничить риск негативных последствий для экономики, отмечается в протоколе.

Рынок теперь ждет публикации данных по инфляции в США в сентябре, которые могут указать на эффективность политики Федрезерва. Отчет министерства труда будет опубликован в четверг в 15:30 МСК, аналитики в среднем ожидают, что потребительские цены в Штатах в прошлом месяце выросли на 8,1% в годовом выражении после подъема на 8,3% месяцем ранее, согласно Trading Economics.

Гонконгский Hang Seng к 8:13 мск потерял 1%, он падает шестые торги подряд и находится на минимальной отметке за последние 11 лет. Китайский индекс Shanghai Composite между тем опустился на 0,08%.

В Гонконге продолжают значительно снижаться акции технологических компаний после того, как стало известно, что США ужесточают экспортный контроль за высокотехнологичной полупроводниковой продукцией и оборудованием для производства чипов. Бумаги JD.com Inc. (SPB: JD) теряют в цене 3,2%, Netease Inc. (SPB: NTES) - 2,8%, Tencent (SPB: 700) Holdings Ltd. - 1,3% и Alibaba (SPB: BABA) Group - 1%.

В то же время негативное влияние на инвесторов оказывает усиление коронавирусных ограничений в Китае в преддверии 20-го съезда Коммунистической партии КНР, который начнется на этих выходных.

В лидерах снижения среди компонентов Hang Seng торгуются также акции девелоперов Country Garden Holdings (SPB: 2007) Co. Ltd. (-9,2%) и Longfor Group Holdings Ltd. (-4,4%), и банка China Merchants Bank Co. Ltd. (-4,2%).

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:20 мск опустилось на 0,5%.

Лидерами падения котировок выступают бумаги Toho Co. Ltd. (-3,9%), Daikin Industries Ltd. (-2,9%) и Toto Ltd. (-2,8%).

Между тем стоимость Toshiba Corp. растет на 7,6% на новости о том, что группа инвесторов во главе с Japan Industrial Partners Inc. выдвинула предложение о покупке компании за 2,8 трлн иен ($19,06 млрд).

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,07%.

Капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP опустилась на 0,8%, в то время как акции ее конкурента Rio Tinto 0,6%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:35 мск упал на 1,4%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. опускаются на 0,4%, стоимость автопроизводителя Hyundai Motor снизилась на 1,5%.

Цены на нефть стабильны в четверг после падения по итогам трех сессий подряд.

В центре внимания трейдеров - доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране за прошлую неделю, который будет опубликован в 18:00 мск.

Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозируют недельное повышение запасов нефти в Штатах на 2,2 млн баррелей, а также снижение резервов бензина и дистиллятов соответственно на 2,1 млн и 2,3 млн баррелей.

Данные Американского института нефти (API), обнародованные накануне, показали увеличение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 7 октября, на 7,1 млн баррелей после снижения на 1,77 млн баррелей неделей ранее.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск в четверг составляет $92,5 за баррель, что на $0,05 (0,05%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $1,84 (2%), до $92,45 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,09 (0,1%), до $87,18 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов упала на $2,08 (2,3%), до $87,27 за баррель.

"Доминирующей и устойчивой силой на нефтяном рынке является страх рецессии", - отмечает основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари.

"Коррекция цен на нефть с перепроданных уровней прошлой недели, вероятно, завершена. Brent может найти поддержку около значения в $90 за баррель", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

Накануне ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в 2022 году на 0,5 млн баррелей в сутки (б/с), до 2,64 млн б/с, в 2023 году - на 0,4 млн б/с, до 2,34 млн б/с.

Таким образом, в текущем году, согласно оценкам ОПЕК, потребление составит 99,7 млн б/с, в 2023 году - 102 млн б/с.

Минэнерго США, тем временем, понизило прогнозы цен на нефть Brent и WTI на 2022 и 2023 годы.