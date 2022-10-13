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13 октября 2022 года 09:42
Вероятный диапазон торгов индекса Мосбиржи в среду - 1950-2000п - Freedom Finance Global
Вероятна смешанная динамика торгов на российском рынке акций в четверг, лидерами роста вновь могут стать акции IT-компаний, а бумаги сырьевых гигантов окажутся в числе аутсайдеров, предполагает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. Ориентир для индекса Мосбиржи на день - коридор 1950-2000 пунктов, указывает эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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13 октября 2022 года 10:17
Котировки нефти остаются под давлением, но, вероятно, смогут удержаться в четверг в диапазоне $91-93 за баррель марки Brent, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Цены на нефть марки Brent остаются под давлением. В среду ОПЕК выпустил ежемесячный прогноз по рынку... читать дальше
.13 октября 2022 года 10:06
декс Мосбиржи может вернуться в нижнюю часть диапазона 1900-2000 пунктов на торгах в четверг ввиду отсутствия явных триггеров для активизации покупок в "фишках", говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова. Спрос, по мнению... читать дальше
.13 октября 2022 года 09:55
декс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг, скорее всего, с умеренным отклонением не более 1%, в диапазоне 1930-1970 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. Внутри дня индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние... читать дальше
.13 октября 2022 года 09:55
Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 13 октября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.13 октября 2022 года 09:30
Существенное ослабление рубля на следующей неделе маловероятно - национальная валюта начнет получать более активную поддержку экспортеров на фоне старта налогового периода, говорится в комментарии ведущего аналитика отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперта "Открытие Research"... читать дальше
.13 октября 2022 года 09:16
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.13 октября 2022 года 09:13
Фондовые индексы США закрыли торги в среду снижением. Фондовые индексы стран АТР падают в четверг. Цены на нефть стабильны в четверг. читать дальше
.13 октября 2022 года 09:03
Риски начала локальной коррекции вниз по индексу Мосбиржи в текущий момент высоки, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Российский рынок акций рос на протяжении трех дней подряд, но каждую новую сессию темпы подъема замедлялись. В среду индекс Мосбиржи показал лишь символический плюс.... читать дальше
.13 октября 2022 года 08:52
Рубль стабилен к доллару и юаню на старте торгов в ожидании новых стимулов к движению, сделок с евро нет
Москва. 13 октября. Доллар США и юань практически не меняются на "Московской бирже" на старте торгов в четверг утром, сделок с евро в первые минуты не было, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов к движению. читать дальше
.12 октября 2022 года 19:45
Рынок акций РФ в среду провел торги в консолидации, поддержку индексу МосБиржи оказало ослабление рубля
Москва. 12 октября. Рынок акций РФ в среду провел торги в консолидации при смешанной динамике цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок и сохраняющейся геополитической напряженности; индекс МосБиржи закрепился выше 1950 пунктов, а индекс РТС просел в район 955 пунктов на фоне ослабления рубля. читать дальше
.12 октября 2022 года 19:40
Рубль упал к доллару и евро по итогам среды на нежелании инвесторов рисковать и вслед за подешевевшей нефтью
Москва. 12 октября. Доллар США и евро выросли по итогам волатильных торгов на "Московской бирже" в среду; рубль упал к бивалютной корзине на фоне общемирового снижения интереса инвесторов к риску на ожиданиях дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) ведущими мировыми центробанками и с учетом заметно подешевевшей нефти. читать дальше
.12 октября 2022 года 19:02
ожидания стабильных дивидендов, говорится в аналитическом материале BCS Express. "Акции "Роснефти" с начала года потеряли 53% и выглядят хуже, чем индекс Мосбиржи за тот же период. На компанию негативно влияют дисконт в ценах на российскую нефть относительно бенчмарка, крепкий рубль. В то же время... читать дальше
.12 октября 2022 года 18:48
Цены евробондов РФ продемонстрировали в среду смешанную динамику на фоне отсутствия новых геополитических сообщений
Москва. 12 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в среду смешанную динамику на фоне отсутствия новых сообщений на геополитическую тематику. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) приостановили падение, и колебания их цен в середине недели проходили уже в боковом диапазоне, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.12 октября 2022 года 18:34
"Финам" подтверждает рейтинг акций PepsiCo Inc. на уровне "держать" с целевой ценой $187,88 за штуку в перспективе до декабря 2022г, что предполагает потенциал роста 15,6%, сообщается в комментарии инвесткомпании. "PepsiCo отчиталась о результатах в 3К22 лучше ожиданий и повысила прогнозы на 2022... читать дальше
.12 октября 2022 года 18:10
Вероятно сохранение высокой волатильности на российском валютном рынке до конца октября текущего года, считает главный экономист "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин. "Рубль просел за неделю примерно на 5% по отношению к доллару, и курс пары USD/RUB приблизился к уровню 64 руб.$1. На... читать дальше
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