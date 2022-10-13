Вероятный диапазон торгов индекса Мосбиржи в среду - 1950-2000п - Freedom Finance Global

Вероятна смешанная динамика торгов на российском рынке акций в четверг, лидерами роста вновь могут стать акции IT-компаний, а бумаги сырьевых гигантов окажутся в числе аутсайдеров, предполагает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

Ориентир для индекса Мосбиржи на день - коридор 1950-2000 пунктов, указывает эксперт в комментарии.

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