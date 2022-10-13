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Главная / Мнения аналитиков / Существенное ослабление рубля на следующей неделе маловероятно - "Открытие Инвестиции"
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13 октября 2022 года 09:30
Существенное ослабление рубля на следующей неделе маловероятно - "Открытие Инвестиции"
Существенное ослабление рубля на следующей неделе маловероятно - национальная валюта начнет получать более активную поддержку экспортеров на фоне старта налогового периода, говорится в комментарии ведущего аналитика отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперта "Открытие Research" Олега Сыроваткина. "Рубль в среду вновь подешевел против доллара и евро, но сохранил позиции в паре с юанем. Пара доллар/рубль протестировала максимумы начала июля, но сходу взять их не удалось. Евро/рубль проверил на прочность трехмесячные максимумы, но также предпочел отступить. Юань выглядит самым слабым из трех противников рубля: китайская валюта достигла лишь максимального уровня с 21 сентября. Если оценить торговлю внутри дня, то рубль слабел к доллару на низких объемах и восстанавливал потери на высоких. Юань также укреплялся против российской валюты на более низких объемах, дешевел на очень высоких (более 20 млрд рублей ежечасно в течение трех часов). Экспортеры пользуются текущими уровнями для продажи валюты, - отмечает Сыроваткин. - Мы не ждем в дальнейшем существенного ослабления российской валюты. Со следующей недели стартует октябрьский налоговый период. Хотя его активная фаза приходится на последнюю неделю октября, рубль все равно начнет получать более активную поддержку экспортеров уже на следующей неделе". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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