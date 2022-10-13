ЦБР, возможно, оставит ставку на уровне 7,5% по итогам заседания 28 октября 2022г - BCS Express

Банк России, возможно, возьмет паузу и оставит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых по итогам заседания 28 октября 2022 года, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Рост потребительских цен в России с 4 по 10 октября замедлился (до 0,03% с 0,07% на предыдущей неделе). Годовая инфляция продолжила снижаться, составив к 10 октября примерно 13,36%. С начала года потребительские цены выросли на 10,53%. Таким образом, недавний выход из дефляционного тренда пока не сменился на тенденцию ускоренного роста цен. На наш взгляд, сказывается фактор локального спада потребительской активности в новых меняющихся условиях. В будущем он частично может быть сглажен наблюдаемым ослаблением рубля (это инфляционный фактор). ЦБ РФ на следующем заседании (28 октября) при текущих вводных может просто взять паузу и оставить ключевую ставку на уровне 7,5%. Это сейчас базовый сценарий", - отмечает аналитик.

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