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12 октября 2022 года 18:48

Цены евробондов РФ продемонстрировали в среду смешанную динамику на фоне отсутствия новых геополитических сообщений

Москва. 12 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в среду смешанную динамику на фоне отсутствия новых сообщений на геополитическую тематику. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) приостановили падение, и колебания их цен в середине недели проходили уже в боковом диапазоне, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день всего на 1 базисный пункт - до 57,91% от номинала (их доходность практически не изменилась и составила 10,65% годовых). При этом бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 1 базисный пункт - до 60,26% от номинала (их доходность выросла на 0,5 базисного пункта - до 10% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 1 базисный пункт). Самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году выросли в цене на 2 базисных пункта - до 49,9% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 11,12% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 49,26% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта - до 27,53% годовых), бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 102 базисных пункта - до 48,48% от номинала (их доходность выросла на 57 базисных пунктов - до 22,21% годовых), с погашением в 2029 году - на 132 базисных пункта, до 42,61% от номинала (их доходность выросла на 63 базисных пункта - до 20,2% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году прибавил в цене 32 базисных пункта, подорожав до 69,88% от номинала (его доходность снизилась на 46 базисных пунктов - до 46,07% годовых). Бумаги с погашением в 2030 году подешевели за день на 2 базисных пункта - до 64,46% от номинала (их доходность выросла на 5 базисных пунктов - до 24,69% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 12 октября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики US Treasuries на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом поддержку еврооблигациям России оказывают такие факторы, как отсутствие новых сообщений на геополитическую тематику, а также высокие цены на нефть и газ, что обеспечивает большой объем налоговых поступлений в российский бюджет.

Мировые рынки капитала в последнее время находятся под давлением в связи с сохраняющимися опасениями инвесторов, что быстрое ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) ослабит экономическую активность и корпоративные прибыли. Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер в ходе выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка высказала мнение, что ФРС необходимо продолжать повышение базовой процентной ставки, поскольку прогресс в ситуации с инфляцией практически отсутствует. Местер повторила, что не ожидает снижения базовой ставки ФРС в следующем году. Она подчеркнула, что этот прогноз основан на ее текущем понимании экономики, и она будет корректировать свои взгляды на основе поступающей экономической и финансовой информации.

Согласно опубликованным 12 октября данным, цены производителей в США (индекс PPI) в сентябре выросли на 8,5% в годовом выражении и на 0,4% относительно августа. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост первого показателя на 8,4%, второго - на 0,2%. При этом рост в помесячном выражении был отмечен впервые за три месяца.

Банк Англии завершит экстренную покупку государственных облигаций в пятницу, как было запланировано, и "абсолютно ясно" донес это банкам страны, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на заявление британского ЦБ. "Председатель (Банка Англии - ИФ) вчера подтвердил эту позицию, и она была абсолютно ясно донесена в контактах с банками на высшем уровне", - сказали представители регулятора в среду. Это заявление опровергает сообщение британской газеты Financial Times, которая со ссылкой на три анонимных источника написала, что ЦБ в частном порядке намекнул представителям некоторых банков о возможности продления программы приобретения облигаций, чтобы защитить пенсионные фонды Великобритании от убытков.

Банк Англии запустил программу экстренной покупки гособлигаций 28 сентября в ответ на резкое снижение цены бондов после объявления о масштабном снижении налогов новым британским правительством. Эта мера, по оценке властей, повысит дефицит бюджета в текущем фингоду более чем на 70 млрд фунтов. В результате падения рынка госбондов пенсионные фонды Великобритании могли остаться без необходимого уровня ликвидности, и меры Банка Англии, в частности, направлены на их защиту.

Доходность 10-летних гособлигаций Великобритании в ходе торгов в среду растет на 0,1 процентного пункта, до 4,54% годовых с 4,44% днем ранее.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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