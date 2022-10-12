"Финам" подтверждает рейтинг акций PepsiCo на уровне "держать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций PepsiCo Inc. на уровне "держать" с целевой ценой $187,88 за штуку в перспективе до декабря 2022г, что предполагает потенциал роста 15,6%, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"PepsiCo отчиталась о результатах в 3К22 лучше ожиданий и повысила прогнозы на 2022 ф.г. на фоне сильных продаж и устойчивости потребительского спроса лучше ожидаемого. Мы положительно оцениваем вышедшую отчетность PepsiCo, которая демонстрирует, что предложение компании актуально для потребителей, а узнаваемость брендов позволяет переносить растущие издержки на потребителей. Менеджмент выразил уверенность в способности повышать цены дальше, при необходимости, но отметил, что при слабости со стороны ценообразования, компания сможет компенсировать давление управлением расходов. Текущий рейтинг акций - "держать", рейтинг может быть пересмотрен в сторону повышения после коррекции с учетом апсайда", - отмечает аналитик Анна Буйлакова.

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