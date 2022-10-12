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12 октября 2022 года 15:56

Рубль днем отыграл почти все утренние потери, лишь немного дешевеет к доллару и евро на нежелании инвесторов рисковать

Москва. 12 октября. Доллар США и евро укрепляются в ходе волатильных торгов на "Московской бирже" в среду днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне общемирового снижения интереса инвесторов к риску на ожиданиях дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) ведущими мировыми центробанками.

Курс доллара США составил 63,97 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 31,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался до 64,9275 руб. впервые с 6 июля. Евро стоил 62,53 руб./EUR1, подорожав на 4,5 копейки. Ранее евро повышался до 64,0775 впервые с 7 июля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 19,2 копейки - до 63,3 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл почти все утренние потери к доллару и евро на дневных торгах. Ранее рубль падал к уровням начала июля в обеих парах на снижении интереса инвесторов к риску. Негативное влияние на рынки продолжают оказывать угроза рецессии в мировой экономике на фоне сохранения высокой инфляции и ужесточения ДКП крупными центральными банками, пишет MarketWatch.

Международный валютный фонд (МВФ) накануне ухудшил прогноз мирового экономического роста в следующем году до 2,7% по сравнению с ожидавшимися в июле 2,9%. При этом отмечается, что риски рецессии особенно высоки для Европы из-за резкого повышения цен на энергоносители. МВФ также призвал центробанки продолжить борьбу с инфляцией, даже несмотря на опасения рынка, что это может привести к спаду в экономике.

Трейдеры ждут публикации данных об изменении потребительских цен в США сентябре, которые могут указать, насколько эффективно работает политика ужесточения Федеральной резервной системы (ФРС) США. Доклад министерства труда страны будет опубликован в четверг в 15:30 МСК, и аналитики ожидают, что инфляция в Штатах в прошлом месяце замедлилась до 8,1% в годовом выражении с 8,3% в августе, согласно данным Trading Economics.

Федеральный бюджет РФ в январе-сентябре, по предварительным данным, исполнен с профицитом 54,689 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина.

В январе-августе Минфин предварительно оценивал профицит в 137,44 млрд рублей (в январе-июле - 481,92 млрд рублей, позже Федеральное казначейство давало оценку в 557,5 млрд рублей.). Таким образом, в сентябре, вероятно, наблюдался дефицит, сейчас его можно оценить в 82,8 млрд рублей.

За полгода, по данным Минфина, профицит составлял 1 трлн 373,88 млрд рублей, по более поздней оценке казначейства - 1 трлн 482,3 млрд рублей.

Доходы бюджета составили за девять месяцев 19 трлн 739,65 млрд рублей, или 78,9% к общему объему доходов на год; расходы - 19 трлн 684,9 млрд рублей, или 83,1% к бюджетной росписи.

Нефтегазовые доходы бюджета в январе-сентябре составили 8 трлн 506,587 млрд рублей (89,1% к показателям на год), ненефтегазовые - 11 трлн 233,06 млрд рублей (72,6%).

Добыча нефти в РФ в октябре сохранится на текущем уровне и составит 9,9 млн баррелей в сутки (б/с), сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах форума "Российская энергетическая неделя". "Мы на тех же уровнях находимся - 9,9 млн б/с. У нас стабильная сейчас добыча", - сообщил Новак. "Это те данные, которые мониторит ОПЕК+", - добавил вице-премьер.

Добыча нефти в России по итогам 2022 года ожидается на уровне 525-530 млн тонн, добавил также Новак. "Я думаю, где-то мы выйдем на уровень 525-530 млн тонн (добычи нефти - ИФ). Посмотрим", - сказал он.

Нефтяные котировки перешли от снижения к умеренному росту в ходе торгов в среду, инвесторы оценивают перспективы мировой экономики и возможные последствия сокращения добычи ОПЕК+.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК повысились на 0,48% - до $94,72 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на 0,27% - до $89,61 за баррель.

Во вторник обе марки подешевели примерно на 2% после того, как МВФ понизил прогноз роста мировой экономики.

Дополнительным негативным фактором является укрепление доллара. Американская валюта в среду обновила 24-летний максимум в паре с японской иеной на фоне высокой инфляции в США и ожиданий, что Федрезерв продолжит активно повышать процентные ставки.

Внимание трейдеров на этой неделе будет направлено на публикацию в четверг данных об инфляции в США. Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидают, что в сентябре она замедлилась до 8,1% с августовских 8,3%. В помесячном выражении цены, как ожидается, выросли на 0,2% после подъема на 0,1% месяцем ранее.

"В утренние часы доллар на российском рынке обновил очередной максимум с начала июля, поднявшись выше 64,9 руб., однако удержать позиции не смог и еще до окончания первой половины дня скорректировался ниже 64 руб. Основную поддержку американской валюте по-прежнему оказывают геополитические риски и попытки индекса USD продолжить рост на мировых рынках. Противовесом выступают цены на нефть, которые после двух дней коррекции снова возобновили рост. Мы не исключаем, что в ближайшее время доллар не оставит попыток вернуться на отметку 64 руб. и выше, однако данные уровни будут представлять интерес для продажи валютной выручки экспортерами в преддверии налоговых платежей во второй половине месяца. Продажи экспортной валюты на привлекательных уровнях будут сдерживать продвижение доллара выше 64 руб.", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Во вторник доллар продолжил дорожать по отношению к российской валюте и достиг 64,6 руб., но к концу дня отступил примерно до 63,6 руб. Сегодня утром доллар снова укрепился почти до 65 руб. Это укрепление отражает, скорее, не ослабление рубля, а избыточный спрос на доллар на локальном рынке, так как компании стремятся как можно быстрее вывести доллары за рубеж. В пользу этой точки зрения говорит рост кросс-курса пары "доллар-юань" почти до 7,4, то есть доллар на локальном рынке на 3% дороже, чем на глобальном. В среду доллар может превысить 65 руб., но есть признаки стабилизации ситуации - оборот спотового рынка во вторник достиг почти $6 млрд, что говорит об активности экспортеров. Вероятно, в среду экспортеры снова будут активно продавать иностранную валюту, поэтому рубль, скорее всего, завершит торги вблизи 64 за доллар. На глобальном рынке в центре внимания будет индекс цен производителей в США за сентябрь", - говорит аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 8,08% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 6 б.п. - до 8,09% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 8,17% годовых, ставка на срок 3 месяца прибавила 2 б.п., повысившись до 8,25% годовых, ставка на срок 6 месяцев не изменилась относительно предыдущего дня - 8,28% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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