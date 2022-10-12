BCS Express рекомендует покупать акции NetEase с прогнозной ценой HKD152

Аналитики BCS Express рекомендуют покупать акции NetEase Inc. с прогнозной стоимостью 152 гонконгских доллара (HKD), что предполагает потенциал роста 31% от текущего уровня, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Несмотря на ограничения в одобрении новых игр в Китае, компания демонстрирует солидные результаты за счет роста внутриигровых транзакций и запуска в конце июля мобильной игры Diablo Immortal (в партнерстве с Activision Blizzard). Запуск Diablo Immortal и рост внутриигровых покупок позволили эмитенту выйти на максимальные за 5 лет уровни валовой рентабельности в 68%, - отмечают эксперты. - Дополнительными драйверами роста бизнеса могут выступить снятие ограничения на одобрение новых игр и расширения присутствия в международном сегменте. Хотя количество выданных лицензий на новые видеоигры в Китае невелико, в сентябре наметился положительный тренд, и NetEase получила разрешение на одну игру, что повышает вероятность одобрения других, более важных, игр в портфеле. Сейчас на международный сегмент приходится только 10% выручки, однако компания наняла нескольких ветеранов индустрии для разработки крупнобюджетных игр на международную аудиторию. Текущий мультипликатор EV/EBITDA равен 11x при среднем за последние 3 года на уровне 16,6x (дисконт 34%)".

NetEase Inc. - второй по выручке разработчик видеоигр в Китае и шестой в мире.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.