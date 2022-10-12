Акции Uber, скорее всего, останутся под давлением в среду - Инвестбанк Синара

Акции Uber Technologies, скорее всего, останутся под давлением на торгах в среду, полагают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Акции Uber во вторник упали в стоимости на 10,4% на новостях о предложении администрации Байдена перевести водителей и курьеров из статуса независимых подрядчиков в наемных работников. Если данные правила примут, это может увеличить затраты Uber на рабочую силу на 15-30%, что существенно ухудшит финансовые результаты компании - она потеряет порядка 20% от прогнозируемой нами выручки на 2022 год. Мы ожидаем, что акции Uber останутся под давлением в среду", - отмечают эксперты в комментарии.

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