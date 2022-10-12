Продажи экспортной выручки будут сдерживать продвижение доллара выше 64 руб./$1 - "Велес Капитал"

Продажи экспортной валюты на привлекательных уровнях будут сдерживать продвижение доллара выше 64 руб./$1, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко.

"Доллар на российском рынке в среду утром обновил очередной максимум с начала июля, поднявшись выше 64,9 руб./$1, однако удержать позиции не смог и еще до окончания первой половины дня скорректировался ниже 64 руб./$1. Основную поддержку американской валюте по-прежнему оказывают геополитические риски и попытки индекса USD продолжить рост на мировых рынках. Противовесом выступают цены на нефть, которые после двух дней коррекции снова возобновили рост. Мы не исключаем, что в ближайшее время доллар не оставит попыток вернуться на отметку 64 руб./$1 и выше, однако данные уровни будут представлять интерес для продажи валютной выручки экспортерами в преддверии налоговых платежей во второй половине месяца. Продажи экспортной валюты на привлекательных уровнях будут сдерживать продвижение доллара выше 64 руб./$1", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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