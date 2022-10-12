Акции Сбербанка обладают потенциалом для роста в долгосрочной перспективе - BCS Express

Акции Сбербанка обладают потенциалом для роста в долгосрочной перспективе, говорится в аналитическом материале BCS Express.

"Акции Сбербанка в 2022г показали очень слабую динамику - котировки просели на 65%. Банковский сектор принял на себя первый санкционный удар, экономическая турбулентность заставила кредитные организации наращивать резервы, негативно влияя операционную деятельность. Тем не менее во II полугодии ситуация начала налаживаться. Глава Сбербанка Герман Греф в сентябре отмечал, что II полугодие банк планирует закрыть с прибылью. Топ-менеджер также отметил, что Сбербанку не потребуется докапитализация, а финансовое состояние позволяет не прибегать к послаблениям ЦБ РФ. В итоге можно сделать вывод, что ситуация в Сбербанке постепенно нормализуется", - отмечают аналитики.

Несмотря на ожидаемую прибыль во II полугодии, банку, на взгляд экспертов, будет трудно закрыть год в плюсе. Это предполагает, что дивиденды в 2023г. маловероятны. Однако, если смотреть на более долгосрочную перспективу, то текущие уровни, по мнению стратегов BCS Express, выглядят привлекательно, особенно после сентябрьской просадки.

"Позиции в Сбербанке в портфелях частных инвесторов можно наращивать. С высокой вероятностью банк вернется к прибыли уже в 2023г, а значит в 2024г можно ожидать возобновления дивидендных выплат. С прицелом на 2-3 года бумаги предлагают потенциал для позитивной переоценки более чем 2 раза", - указывают эксперты.

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