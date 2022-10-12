Снижение профицита текущего счета платежного баланса РФ ослабит рубль - Freedom Finance Global

Снижение профицита текущего счета платежного баланса РФ ослабит рубль, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"По данным ЦБ, в январе-сентябре профицит текущего счета платежного баланса увеличился в 2,6 раза к прошлогоднему значению, достигнув $198,4 млрд. По оценке Банка России, в III квартале 2022г профицит снизится с зафиксированных по итогам апреля-июля $76,7 млрд до $51,9 млрд. В результате давление этого фактора на рост рубля увеличится. Цену на нефть марки Brent в ближайшие месяцы мы прогнозируем в диапазоне $90-100/барр., что благоприятно для рубля. Пик налоговых выплат придется на 25 октября, то есть экспортеры начнут продавать валютную выручку на бирже не ранее чем через неделю. В течение нескольких последующих торговых дней значимых факторов поддержки у рубля не будет, поэтому не исключен дальнейший рост пар USD/RUB и EUR/RUB до 66-67 и 64,5-66,5 соответственно", - прогнозирует аналитик инвесткомпании.

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