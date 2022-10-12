Рубль сохраняет среднесрочный потенциал укрепления до 63 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль сохраняет среднесрочный потенциал укрепления до 63 руб./$1, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Курс USD/RUB утром в среду достигал в моменте уже 64,95 руб./$1 - максимальных уровней с конца мая. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Стоит отметить, что статистика от ЦБ указала на снижение профицита торгового баланса за III квартал относительно предыдущих двух. Вероятно, показатель будет постепенно снижаться и в дальнейшем, что будет располагать к более слабому рублю. Тем не менее в среднесрочной перспективе у курса USD/RUB пока сохраняется потенциал снизиться к 63 руб./$1 по мере стабилизации ситуации на валютном рынке", - отмечают аналитики банка.

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