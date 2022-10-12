Рост рынка акций РФ утром забуксовал из-за приостановки падения рубля, динамика бумаг смешанная

Москва. 12 октября. Рост рынка акций РФ утром в среду забуксовал из-за приостановки ослабления рубля и смешанных сигналов с внешних площадок, сдерживающим фактором для покупателей также остается геополитическая напряженность из-за конфликта РФ-Украина.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 1958,86 пункта (+0,5%), индекс РТС - 966,87 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) демонстрируют смешанную динамику в пределах 3,3%.

Доллар стоит 63,76 рубля (+0,1 рубля), на утренней сессии курс поднимался до 64,93 руб./$1.

Подорожали акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+3,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,4%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,1%), OZON (MOEX: OZON) (+0,9%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%).

Подешевели акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%).

ФСБ сообщила в среду о задержании пяти граждан России, трех граждан Украины и Армении в рамках расследования дела о теракте на Крымском мосту, организатором теракта названа украинская военная разведка.

Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу CNN, что пока не планирует встречаться с российским лидером Владимиром Путиным, не готов обсуждать присутствие России на Украине, а также "сохранение какой-либо части Украины". Также президент США Джо Байден считает, что Россия не пойдет на применение ядерного оружия в ходе украинского конфликта.

Как отмечает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко, на рынке акций РФ ожидается смешанная динамика "фишек", поскольку игроки будут выборочно фиксировать часть длинных позиций. Рост может продолжиться в акциях банков, металлургов и ритейлеров. Ориентиром для индекса МосБиржи может выступить коридор 1900-1950 пунктов. Рубль прекратил ослабление, но до конца недели пробой отметки 65 руб./$1 вверх маловероятен.

Тем временем, улучшены экономические прогнозы. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает спада ВВП России на 3,6% в текущем году. Банк России не исключает улучшения прогноза, который сейчас предполагает снижение экономики на 6-4%. Ориентир Минэкономразвития - сокращение ВВП на 2,9% в 2022 году и выход на докризисный уровень в 2024 году. Улучшение прогнозов может быть связано с благоприятной конъюнктурой отдельных внешних рынков, где у России сильные экспортные позиции, а также с увеличением госрасходов, полагает Ващенко.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ готов лечь в боковик, поскольку в последнее время спрос сместился в бумаги эмитентов "второго эшелона", ориентированных на внутренний рынок.

Сейчас инвесторы будут искать новые идеи и отставшие бумаги в малоликвидных акциях, поэтому некоторые из них могут сильно вырасти. Несмотря на просевшую накануне нефть, неплохо выглядят акции "Роснефти". Не исключено, что в бумаге появился крупный стратегический инвестор, который выкупает просадки.

Покупки акций металлургов сопряжены с рисками коррекции - они первые начнут падать при снижении уровня инвестиционного оптимизма и развороте рубля. Рубль безоткатно снижался 9 дней подряд, его перепроданность очень высока, и коррекция необходима, считает Антонов.

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB), рынок акций РФ устранил перепроданность, которая образовалась в начале недели. Продолжение роста в ближайшее время возможно лишь за счет ослабления рубля, что поддерживает бумаги экспортеров. Однако базовый сценарий предполагает, что индекс МосБиржи краткосрочно будет консолидироваться возле отметки 2000 пунктов.

На рынке нефти ожидается сохранение повышенной волатильности: с одной стороны, есть негатив от сохранения непростой ситуации в глобальной экономике, однако фактором поддержки сырья является сокращение добычи.

Как отмечает ведущий аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов, в среду инвесторам стоит обратить внимание на статистику по ВВП Великобритании и данные по промышленной инфляции в США (PPI) в сентябре. Оказать влияние на рынки могут и заявления членов ЕЦБ и ФРС США, в которых подтвердятся намерения регуляторов агрессивно ужесточать денежно-кредитную политику. При отсутствии негативных новостей можно ожидать отскока глобальных рынков вверх в течение дня.

На рынке акций РФ в среду инвесторы могут начать фиксировать позиции после роста предыдущего дня, что может негативно сказаться на индексе МосБиржи. В течение сессии индекс будет двигаться в диапазоне 1900-2000 пунктов, тяготея к его нижней границе, полагает Головинов.

В США индексы акций накануне изменились на 0,1-1,1%, Nasdaq (-1,1%) снизился пятую сессию подряд и обновил минимум с конца июля 2020 года, подрос Dow Jones (+0,1%).

МВФ во вторник понизил прогноз роста экономики США на 2022 год до 1,6% с ожидавшихся в июле 2,3%, а также сохранил прогноз на 2023 год на уровне 1%.

В среду в Азии отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,02%, южнокорейский Kospi вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite прибавил 1,5%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,8%), проседает Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 теряют 0,3-0,7%), но растут американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,4%).

Накануне МВФ ухудшил прогноз мирового экономического роста в следующем году до 2,7% по сравнению с ожидавшимися в июле 2,9%. При этом отмечается, что риски рецессии особенно высоки для Европы из-за резкого повышения цен на энергоносители.

На нефтяном рынке утром в среду цены пытаются скорректироваться после снижения на опасениях по поводу мировой экономики и ужесточения антиковидных ограничений в Китае.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $94,48 за баррель (+0,2% и -2% во вторник), ноябрьская цена WTI - $89,32 за баррель (-0,03% и -2% во вторник).

МВФ призвал центробанки продолжить борьбу с инфляцией, даже несмотря на опасения рынка, что это может привести к спаду в экономике.

Внимание трейдеров на этой неделе будет направлено на публикацию данных об инфляции в США в четверг. Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидают, что в сентябре она замедлилась до 8,1% с августовских 8,3%. В помесячном выражении цены, как ожидается, выросли на 0,2% после подъема на 0,1% месяцем ранее.

Между тем Шанхай и ряд других крупнейших городов КНР усилили тестирование жителей на коронавирус до самого активного уровня с августа и ввели ограничения на поездки, пишет издание Barron''s.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+12%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+7,2%), расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (+4,8%), бумаги "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+4,8%), ПАО "Лента" (MOEX: LNTA) (+4,3%), расписки MDMG (MOEX: MDMG) (+3,9%).

"СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (+0,7%) включена в список АО, недоступных для совершения операций на "Московской бирже" клиентами-нерезидентами, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц. "Мосбиржа" с 12 сентября предоставила возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц. В список включаются бумаги, на которые это разрешение не распространяется.

Подешевели бумаги "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,6%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-1,1%), торгуются на бирже без дивидендной составляющей акции ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-1,8%, до 2716 рублей; дивиденды за полугодие - 150 рублей на акцию).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 6,65 млрд рублей (из них 1,83 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 945,13 млн рублей на бумаги "Газпрома" и 767,27 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").