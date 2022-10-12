BCS Express рекомендует покупать акции Geely с прогнозной ценой HKD13,3

Аналитики BCS Express рекомендуют покупать акции Geely Automobile Holdings Ltd. с прогнозной стоимостью 13,3 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 30% от текущего уровня, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Geely наращивает продажи в Китае и на других рынках: ожидается, что в 2026 году объем продаж превысит 2 млн при текущем уровне продаж в 1,5 млн (5-летний CAGR продаж - 9,2%). В текущем году компания, как и другие производители автомобилей, столкнулась с ростом расходов (прежде всего на аккумуляторы), что, впрочем, было частично компенсировано повышением цен. У эмитента устойчивое финансовое положение: (коэффициент Чистый долг /EBITDA -2,4х), что при наличии прибыли позволяет выплачивать дивиденды. Текущий мультипликатор P/E равен 12,1х при среднем значении за 5 лет 13,5х (дисконт 10%). Текущий мультипликатор EV/EBITDA равен 5,7х (дисконт 34% к средним значениям за 5 лет). Дивидендная доходность составляет 2,6%", - отмечают эксперты в комментарии.

Geely Automobile Holdings Ltd. - одна из крупнейших автомобилестроительных компаний Китая.

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