Возможен краткосрочный уход индекса Hang Seng ниже 16600п - BCS Express

Возможно краткосрочное падение индекса Hang Seng ниже 16600 пунктов, говорится в комментарии эксперта BCS Express Никиты Покровского.

"Индекс Гонконгской биржи Hang Seng продолжил в среду снижение на опасениях сохранения "политики нулевой терпимости" в отношении COVID-19. В моменте котировки бенчмарка теряли 0,3%. Несмотря на снижение на текущих опасениях, среднесрочный сценарий разворота и продолжения роста индекса в район 19000 унктов. до конца года остается в приоритете, если не произойдет значимых негативных новостных событий. Краткосрочно бенчмарк может продолжить снижение ниже 16600 пунктов, но это лишь будет увеличивать силу разворотного движения", - пишет аналитик инвестиционной компании.

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