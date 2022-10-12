Рубль, скорее всего, завершит торги среды у отметки 64 руб./$1 - Sber CIB

Рубль, скорее всего, завершит торги среды у отметки 64 руб./$1, полагают аналитики Sber CIB.

"Доллар в среду утром снова начал дорожать и почти достиг 64,8 руб./$1. Полагаем, что рост отражает скорее не слабость рубля, а избыточный спрос на доллар на локальном рынке. Компании стремятся как можно быстрее вывести доллары за рубеж. Доллар на локальном рынке на 3% дороже, чем на глобальном. По мнению аналитиков, есть первые признаки стабилизации ситуации. С учётом активных продаж валюты экспортёрами рубль, скорее всего, завершит торги близко к 64 руб./$1", - отмечают эксперты инвестбанка.

Котировки Brent в среду утром опустились - до $93,8 за баррель. 12 октября выйдут ежемесячные отчёты ОПЕК и Управления энергетической информации США (EIA), а также еженедельные данные по запасам от Американского института нефти (API). Наибольший интерес для инвесторов, по мнению аналитиков Sber CIB, будут представлять прогнозы спроса на нефтепродукты в конце 2022 года и в следующем году. Как считают они, новые прогнозы, возможно, будут предусматривать некоторое падение спроса, и в связи с этим котировки Brent продолжат снижаться и достигнут $92 за баррель.

"Доходности ОФЗ во вторник снизились на 10-25 б. п. - до 7,4-10,2% после решения Минфина отменить аукционы третью неделю подряд. Такой консервативный подход ведомства будет поддерживать спрос на госдолг и в ближайшие дни. В среду доходности российских гособлигаций, по прогнозам аналитиков, могут снизиться ещё на несколько базисных пунктов", - говорится в комментарии Sber CIB.

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