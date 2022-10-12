Курс рубля может протестировать снизу вверх уровень 65 руб./$1 в среду - ПСБ

Пара доллар/рубль может протестировать снизу вверх уровень 65 руб./$1 на торгах в среду, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Рубль продолжает инерционно слабеть к валютам Запада в среду утром: доллар торгуется выше 64 руб./$1, евро тяготеет к отметке 64 руб./EUR1. Полагаем, что пара доллар/рубль в течение дня попытается протестировать верхнюю границу нашего текущего целевого диапазона 62-65 руб./$1, но, учитывая перегретость, рассчитываем, по итогам дня остаться в нем", - указывает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.