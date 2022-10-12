Существенные изменения на рынке ОФЗ в среду маловероятны - ПСБ

Существенные изменения на рынке ОФЗ в среду маловероятны, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Цены ОФЗ во вторник демонстрировали восстановительный рост после снижения накануне. Кривая доходности ОФЗ сместилась вниз в среднем на 20 б.п. Доходность 1-летних ОФЗ снизилась до 8,1%, 10-летних - до 10,3% годовых. Среди факторов, которые способствовали активизации спроса на ОФЗ, мы отмечаем сообщение Минфина РФ о непроведении аукциона по размещению ОФЗ 12 октября и улучшение прогноза МВФ по российской экономике (в 2022г ожидается снижение на 3,4% вместо 6% ранее, в 2023г - снижение на 2,3% вместо 3,5% ранее)", - указывает эксперт.

Отсутствие намеков руководства ЦБР на возможное повышение ставки на предстоящем заседании в октябре, по мнению Монастыршина, также выступает позитивным фактором для рынка рублевых облигаций. В тоже время внешние факторы ограничивают более сильный рост цен ОФЗ.

"Ухудшение прогнозов по мировой экономике, ожидания агрессивного повышения ставок ФРС и ЕЦБ, снижение нефтяных цен, геополитические риски и укрепление доллара формируют негативный фон для рынка рублевых облигаций. С учетом складывающейся конъюнктуры, сегодня ожидаем нейтральную динамику на рынке ОФЗ", - прогнозирует аналитик банка.

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