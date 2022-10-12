Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика США, еврозоны, результаты "НЛМК" и "ММК":

- ИЦП в США за сентябрь;

- Объем промышленного производства в еврозоне за август;

- Операционные результаты "НЛМК" и "ММК" за третий квартал 2022 года.

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