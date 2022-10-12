Вероятна стабилизация котировок нефти в диапазоне $94-95/барр. - ПСБ

Вероятна стабилизация котировок нефти в среду в диапазоне $94-95 за баррель после двух дней отката, говорится в комментарии управляющего эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

"Цены на нефть Brent вчера второй день подряд корректировались, отыгрывая укрепление доллара и новые вспышки коронавируса в некоторых городах Китая, провоцирующие локдауны, - пишет аналитик. - Параллельно МВФ выпустил обновленный прогноз по мировой экономике, понизив ожидания по ВВП на 2023 год и повысив - по инфляции на текущий и следующий годы. С учетом того, что Китай только недавно снял ковидные ограничения в крупных городах, новый виток заболевания может негативно сказаться на темпах восстановления страны и спросе на энергоносители. Риски срыва поставок из России и сокращение добычи странами ОПЕК+ пока отодвинуты на второй план".

Цены на нефть Brent откатились обратно в понижательный канал, но Крылова полагает, что геополитические риски все же будут способствовать возврату и консолидации нефти в зоне $95-100/барр. В среду в фокусе статистика от Американского института нефти, в четверг - от Минэнерго США. По нефти Brent аналитик ждет в среду стабилизацию после откатов в районе $94-95/барр.

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