Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 12 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite снизились во вторник по итогам пятой сессии подряд, Dow Jones Industrial Average завершил торги в небольшом плюсе. Значение Nasdaq на закрытие рынка было минимальным с 28 июля 2020 года. Фондовый рынок США остается под давлением в связи с сохраняющимися опасениями инвесторов, что быстрое ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) ослабит экономическую активность и корпоративные прибыли.

Международный валютный фонд (МВФ) во вторник понизил прогноз роста экономики США на 2022 год до 1,6% с ожидавшихся в июле 2,3%, а также сохранил прогноз на 2023 год на уровне 1%.

Большинство фондовых индексов крупнейших стран Азии в среду снижаются. Негативное влияние на рынки продолжают оказывать угроза рецессии в мировой экономике на фоне сохранения высокой инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики крупными центральными банками. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:32 мск снизился на 1,1%. Гонконгский Hang Seng потерял 2,1%, он падает пятые торги подряд и находится на минимальной отметке за последние 11 лет. Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 1,5%. Значение японского индекса Nikkei 225 практически не изменилось по итогам торгов. Между тем южнокорейский индекс Kospi к 8:27 мск увеличился на 0,35%. Банк Кореи в среду повысил базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта - до 3% годовых, что совпало с ожиданиями экспертов. Стоимость кредитования была увеличена в восьмой раз с августа 2021 года.

В свою очередь цены на нефть пытаются стабилизироваться в среду утром после падения в предыдущие два дня на опасениях по поводу мировой экономики и ужесточения антиковидных ограничений в Китае. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск составила $94,48 за баррель, что на 0,2% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $1,90, до $94,29 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $89,32 за баррель, что всего на 0,03% ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию прошлой сессии стоимость этих контрактов понизилась на $1,78, до $89,35 за баррель.

Внимание нефтяных трейдеров на этой неделе будет направлено на публикацию данных об инфляции в США в четверг. Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидают, что в сентябре она замедлилась до 8,1% с августовских 8,3%. В помесячном выражении цены, как ожидается, выросли на 0,2% после подъема на 0,1% месяцем ранее. Между тем Шанхай и ряд других крупнейших городов КНР усилили тестирование жителей на коронавирус до самого активного уровня с августа и ввели ограничения на поездки.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 5,7 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 15,85 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,636 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 11 октября вырос на 0,27% и составил 108,38 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,29%, поднявшись до 804,73 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-17R" (+2,2%), "ВЭБ.РФ-21" (+2,1%) и "МТС-001P-20" (+1,3%), а в лидерах снижения - облигации "Полюс (MOEX: PLZL) ПБО-01" (-0,45%), "ВЭБ.РФ-001Р-22" (-0,3%) и "ГТЛК-001Р-15" (-0,08%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что микрофинансовая компания "Лайм-займ" установила ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей на уровне 20% годовых. Купоны ежемесячные, ставка установлена на весь срок обращения. Размещение выпуска начнется 13 октября. По выпуску будет предусмотрена амортизация - каждые полгода в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов будет выплачиваться по 10% от номинала. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещен по закрытой подписке.

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) установило ставку 12-13-го купонов облигаций серии 001Р-02R на уровне 9,2% годовых. Десятилетний выпуск серии 001Р-02R объемом 10 млрд рублей был размещен в апреле 2017 года по ставке 8,65% годовых. Ставка текущего купона - 14% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 24 октября.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 37-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 13,5% годовых. Размещение выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 26 ноября 2019 года и закончилось 28 августа 2020 года. Купоны ежемесячные. Срок обращения выпуска - 10 лет. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 20 апреля 2018 года. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.

ООО "РЕСО-Лизинг" приобрело в рамках оферты 2 млн 558,203 тыс. облигаций серии БО-03 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания приобрела 85,27% выпуска. Эмитент разместил облигации БО-03 на 3 млрд рублей в октябре 2015 года. Десятилетние бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 11% годовых.

Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) приобрел в рамках оферты 4 млн 696,304 тыс. облигаций серии 001Р-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 7 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк приобрел 67,09% выпуска. МБЭС планировал в день исполнения оферты провести вторичное размещение выпуска в объеме до 7 млрд рублей по цене 100% от номинала. О результатах вторичного размещения кредитная организация информацию не раскрывала. МБЭС разместил 10-летний выпуск на 7 млрд рублей в октябре 2019 года по ставке 7,9% годовых до оферты с исполнением 10 октября 2022 года. Ставка последующих двух купонов установлена на уровне 10,25% до следующей оферты - с исполнением 9 октября 2023 года. Дата погашения займа - 26 сентября 2029 года.