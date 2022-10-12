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Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи, скорее всего, начнет торги в среду ростом на 0,3-1% - "Алго Капитал"
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12 октября 2022 года 09:42
Индекс Мосбиржи, скорее всего, начнет торги в среду ростом на 0,3-1% - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи, скорее всего, начнет торговую сессию в среду с повышения в пределах 0,3-1%, в диапазоне 1965-1980 пунктов, на фоне умеренного улучшения внешнего фона, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компнаии "Алго Капитал" Виталий Манжос. Ближайшие поддержки - уровни 1950, 1930 пунктов, значимые сопротивления - отметки 1990, 2000 пунктов. Внутри дня возможно повышение индекса в район 1990-2000 пунктов, отмечает эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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