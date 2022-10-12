Инвесторы будут искать новые идеи в малоликвидных бумагах на рынке РФ - "Алор Брокер"

Инвесторы, скорее всего, в текущий момент будут искать новые идеи и отставшие бумаги в малоликвидных российских акциях, полагает руководитель направления инвестиционного консультирования Алексей Антонов.

"Рост российского рынка акций во вторник продолжился, хотя и более низкими темпами. Спрос перетек в бумаги эмитентов "второго эшелона", ориентированных на внутренний рынок. Очень часто такое смещение активности говорит о том, что рынок готовится лечь в боковик. Скорее всего, сейчас инвесторы будут искать новые идеи и отставшие бумаги в малоликвидных акциях, поэтому некоторые из них могут сильно вырасти", - отмечает эксперт в комментарии инвестиционной компании.

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