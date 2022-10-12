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12 октября 2022 года 09:18

Nasdaq Composite завершил торги во вторник на минимуме с 2020г

S&P 500 и Nasdaq Composite снизились во вторник,Dow Jones завершил торги в небольшом плюсе. Большинство фондовых индексов крупнейших стран Азии в среду снижаются. Цены на нефть опускаются на торгах в среду утром.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite снизились во вторник по итогам пятой сессии подряд, Dow Jones Industrial Average завершил торги в небольшом плюсе.

Значение Nasdaq на закрытие рынка было минимальным с 28 июля 2020 года, отмечает Market Watch.

Фондовый рынок США остается под давлением в связи с сохраняющимися опасениями инвесторов, что быстрое ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) ослабит экономическую активность и корпоративные прибыли.

"Это кошмарная рыночная среда, на которую влияет ухудшение ситуации в экономике, неопределенность в отношении перспектив прибылей и того, как долго ФРС будет ужесточать политику, а также факторы, толкающие инвесторов к уходу от рисков", - отмечает главный инвестиционный директор The Bahnsen Group Дэвид Бансен.

Днем ранее главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) Джейми Даймон заявил, что индекс S&P 500 может упасть еще на 20% из-за продолжающегося ужесточения монетарной политики Федрезервом. В этом году фондовый индикатор потерял уже около 25%. Даймон полагает, что в следующие шесть-девять месяцев американская экономика окажется в рецессии.

Международный валютный фонд (МВФ) во вторник понизил прогноз роста экономики США на 2022 год до 1,6% с ожидавшихся в июле 2,3%, а также сохранил прогноз на 2023 год на уровне 1%.

Акции крупных технологических компаний продолжают дешеветь на опасениях спада в экономике. Стоимость бумаг Netflix Inc. (SPB: NFLX), владеющей крупнейшим в мире сервисом потокового видео по подписке, упала во вторник на 6,8%, Meta (SPB: META) Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 3,9%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 1,3%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,7%.

Котировки бумаг американских чипмейкеров снижаются с конца прошлой недели, когда власти США ввели ограничения на экспорт полупроводниковых технологий в Китай. Цена бумаг Nvidia Corp. (SPB: NVDA) опустилась по итогам торгов на 0,7%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) Inc. - на 0,3%.

Совокупная прибыль компаний S&P 500 в третьем квартале, согласно прогнозу Refinitiv, увеличилась на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыли энергетических компаний, как ожидается, выросли на 6,3%, банков - снизились на 1,6%.

Citigroup Inc. (SPB: C), JPMorgan, Morgan Stanley (SPB: MS) и Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) обнародуют квартальные результаты позднее на этой неделе. Акции банков потеряли в цене соответственно 2,8%, 2,9%, 1,8% и 2,9% по итогам торгов во вторник.

Стоимость бумаг биотехнологической компании Amgen (SPB: AMGN) подскочила на 5,7%, что поддержало Dow Jones. Аналитик Morgan Stanley Мэтью Харрисон улучшил рекомендацию для акций Amgen до "выше рынка" с "на уровне рынка", а также повысил прогнозную цену бумаг до $279 с $257.

Среди других компаний, позволивших Dow Jones завершить торги во вторник в плюсе, аптечная сеть Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA) Inc. (+2,4%), Walmart Inc. (SPB: WMT) (+2,6%) и Johnson & Johnson (SPB: JNJ) (+1,5%).

Бумаги Uber Technologies (SPB: UBER) Inc. подешевели на 10,4% после того как министерство труда США внесло предложение, которое может изменить его подход к определению статуса сотрудников компаний, относящихся к так называемой экономике свободного заработка (gig economy) и потребовать изменения их бизнес моделей.

Стоимость акций Lyft Inc. (SPB: LYFT) рухнула на 12%, сервиса доставки DoorDash Inc. - на 6%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник поднялся на 36,31 пункта (0,12%) и составил 29239,19 пункта.

Standard & Poor''s 500 снизился на 23,55 пункта (0,65%) - до 3588,84 пункта.

Nasdaq Composite потерял 115,91 пункта (1,1%) и составил 10426,19 пункта.

* Большинство фондовых индексов крупнейших стран Азии в среду снижаются.

Негативное влияние на рынки продолжают оказывать угроза рецессии в мировой экономике на фоне сохранения высокой инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики крупными центральными банками, пишет MarketWatch.

Международный валютный фонд накануне ухудшил прогноз мирового экономического роста в следующем году до 2,7% по сравнению с ожидавшимися в июле 2,9%. При этом отмечается, что риски рецессии особенно высоки для Европы из-за резкого повышения цен на энергоносители.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:32 мск снизился на 1,1%. Гонконгский Hang Seng потерял 2,1%, он падает пятые торги подряд и находится на минимальной отметке за последние 11 лет.

В число лидеров снижения котировок на Гонконгской фондовой бирже входят бумаги владельца сети ресторанов Haidilao International Holding Ltd. (-7%), пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. (-5,9%), оператора казино Sands China Ltd. (-5,7%), девелопера Country Garden Holdings Co. (-5,6%).

Акции интернет-ритейлеров Alibaba Group и JD.com подешевели соответственно на 4,5% и 1,1%, интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. - на 2,2%, автопроизводителей Geely и BYD - на 3,1% и 0,5% соответственно.

Среди компонентов Hang Seng повышение стоимости показывают всего три компании: страховщик AIA (+0,7%), производитель алюминия China Hongqiao Group Ltd. (+0,2%) и фармацевтическая CSPC Pharmaceutical Group Ltd. (+0,1%). Цена акций China Mobile Ltd. находится на уровне закрытия предыдущего дня.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:27 мск опустилось на 0,06%.

Объем заказов на базовое производственное оборудование в Японии, индикатор капиталовложений на следующие 3-6 месяцев, в августе упал на 5,8% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в сообщении кабинета министров страны. Это стало наихудшим результатом за последние полгода. Аналитики в среднем ожидали сокращения показателя всего на 2,3%, согласно данным Trading Economics.

Лидерами снижения котировок выступают бумаги Tokyo Electron Ltd. (-4%), Pacific Metals Co. (-3,5%) и Mitsubishi Motors Corp. (-3,5%).

Между тем повышается стоимость ритейлеров Seven & I Holdings Co. (+3,7%) и Aeon Co. (+3,5%), а также железнодорожных операторов West Japan Railway Co. (+2,8%) и Central Japan Railway Co. (+2,5%).

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 1,5%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto опустилась на 1% и 1,9% соответственно.

Между тем южнокорейский индекс Kospi к 8:27 мск увеличился на 0,35%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. растут на 0,9%, в то время как стоимость автопроизводителя Hyundai Motor снизилась на 0,3%.

Банк Кореи в среду повысил базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта - до 3% годовых, что совпало с ожиданиями экспертов. Стоимость кредитования была увеличена в восьмой раз с августа 2021 года.

ЦБ прогнозирует, что инфляция в стране достигнет пика в октябре, но останется достаточно высокой в ближайшем будущем - больше 5% по крайней мере до конца первого квартала 2023 года. Ожидается, что ВВП Южной Кореи по итогам 2022 года увеличится на 2,6%, в следующем году - на 2,1%.

Цены на нефть опускаются третью сессию подряд утром в среду на опасениях по поводу мировой экономики и ужесточения антиковидных ограничений в Китае.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск составляет $93,83 за баррель, что на $0,46 (0,49%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $1,90, до $94,29 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $88,79 за баррель, что на $0,56 (0,63%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию прошлой сессии стоимость этих контрактов понизилась на $1,78, до $89,35 за баррель.

Накануне Международный валютный фонд понизил прогноз роста мировой экономики на 2023 год до 2,7% по сравнению с июльскими 2,9%. Прогноз на 2022 год был оставлен без изменения - МВФ по-прежнему ожидает роста глобального ВВП на 3,2%.

МВФ также призвал центробанки продолжить борьбу с инфляцией, даже несмотря на опасения рынка, что это может привести к спаду в экономике.

Внимание трейдеров на этой неделе будет направлено на публикацию данных об инфляции в США в четверг. Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидают, что в сентябре она замедлилась до 8,1% с августовских 8,3%. В помесячном выражении цены, как ожидается, выросли на 0,2% после подъема на 0,1% месяцем ранее.

Между тем Шанхай и ряд других крупнейших городов КНР усилили тестирование жителей на коронавирус до самого активного уровня с августа и ввели ограничения на поездки, пишет издание Barron''s.

"Китайские власти сигнализируют о том, что не намерены смягчать свою политику по борьбе с коронавирусом, что усугубляет ситуацию в плане спроса", - отмечают аналитики ANZ Research.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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