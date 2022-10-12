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12 октября 2022 года 09:17
Вероятен рост цены нефти к уровню $95/барр. в ближайшие сессии - BCS Express
Вероятен рост котировок нефти марки Brent к уровню $95 за баррель в ближайшие торговые сессии, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер. "Откат котировок нефти марки Brent продолжается, однако с конца сентября цена взлетела на 20%, поэтому наблюдаемое падение расценивается как коррекция на новом восходящем тренде. В ближайшие дни вероятен возврат планки $95 за баррель. Факторами, обеспечившими разгрузку перекупленности, выступают пересмотр динамики роста мировой экономики, опасения рецессии, рост ставок, антиковидные мероприятия КНР, раскупорка стратегических запасов США. По последнему фактору есть большие опасения - резервы Штатов рухнули к минимумам 80-х годов прошлого века, а сырьевые цены так сильно не сдвинулись, чтобы сократить инфляцию. И вскоре запасы придется пополнять, - пишет аналитик в обзоре. - А на стороне "нефтебыков" играют факторы рекордного сокращения предложения от ОПЕК+ и европейская геополитика. Оба драйвера повышают риски со стороны предложения - чем ниже поставки, тем сильнее дефицит, что при более медленном снижении спроса в общем приводит к удорожанию ресурсов на бирже. Поэтому до конца года возвращение трехзначных цен на нефть марки Brent видится более вероятным". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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