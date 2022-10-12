Вероятен рост цены нефти к уровню $95/барр. в ближайшие сессии - BCS Express

Вероятен рост котировок нефти марки Brent к уровню $95 за баррель в ближайшие торговые сессии, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Откат котировок нефти марки Brent продолжается, однако с конца сентября цена взлетела на 20%, поэтому наблюдаемое падение расценивается как коррекция на новом восходящем тренде. В ближайшие дни вероятен возврат планки $95 за баррель. Факторами, обеспечившими разгрузку перекупленности, выступают пересмотр динамики роста мировой экономики, опасения рецессии, рост ставок, антиковидные мероприятия КНР, раскупорка стратегических запасов США. По последнему фактору есть большие опасения - резервы Штатов рухнули к минимумам 80-х годов прошлого века, а сырьевые цены так сильно не сдвинулись, чтобы сократить инфляцию. И вскоре запасы придется пополнять, - пишет аналитик в обзоре. - А на стороне "нефтебыков" играют факторы рекордного сокращения предложения от ОПЕК+ и европейская геополитика. Оба драйвера повышают риски со стороны предложения - чем ниже поставки, тем сильнее дефицит, что при более медленном снижении спроса в общем приводит к удорожанию ресурсов на бирже. Поэтому до конца года возвращение трехзначных цен на нефть марки Brent видится более вероятным".

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