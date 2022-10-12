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12 октября 2022 года 08:47

Рубль снижается к доллару и юаню на старте торгов из-за негатива на мировых рынках

Москва. 12 октября. Доллар США и юань растут на "Московской бирже" на старте торгов в среду, сделок с евро в первые минуты не было, рубль дешевеет, реагируя на снижение нефтяных котировок и низкий интерес инвесторов к риску.

По итогам третьей минуты торгов курс доллара США составил 64,215 руб./$1 (+55,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 1 руб. 27 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени на "Московской бирже" вырос на 4,1 коп. - до 8,724 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно снижается на старте торгов в среду по отношению к доллару, также демонстрирует отрицательную динамику к юаню в условиях отсутствия аппетита глобальных инвесторов к риску, а также дешевеющей нефти из-за опасений глобальной экономической рецессии. Кроме того, давление на нацвалюту продолжают оказывать геополитические риски.

Рынок также находится в ожидании публикации данных об инфляции в США. Эта информация, которая будет обнародована в четверг, может стать очень важной для понимания дальнейших шагов ФРС, отмечают эксперты. Сейчас трейдеры делают ставку на то, что центральный банк повысит ставки еще на 0,75 процентного пункта по итогам ноябрьского заседания, согласно данным CME FedWatch.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:03 мск составила $93,63 за баррель, что на 0,70% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $88,56 за баррель, что на 0,88% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в среду демонстрируют отрицательную динамику: китайский CSI300 снизился на 1,4%, японский Nikkei 225 опустился на 0,15%, гонконгский Hang Seng потерял 2,01%, южнокорейский Kospi почти не изменился, поднявшись всего на 0,01%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 вырос на 0,19 %.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite снизились во вторник по итогам пятой сессии подряд, Dow Jones Industrial Average завершил торги в небольшом плюсе. Значение Nasdaq на закрытие рынка было минимальным с 28 июля 2020 года, отмечает Market Watch.

Фондовый рынок США остается под давлением в связи с сохраняющимися опасениями инвесторов, что быстрое ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой ослабит экономическую активность и корпоративные прибыли.

Международный валютный фонд (МВФ) во вторник понизил прогноз роста экономики США на 2022 год до 1,6% с ожидавшихся в июле 2,3%, а также сохранил прогноз на 2023 год на уровне 1%. Акции крупных технологических компаний продолжают дешеветь на опасениях спада в экономике.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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