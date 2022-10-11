Цены евробондов РФ продемонстрировали во вторник смешанную динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 11 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали во вторник смешанную динамику, несмотря на падение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне ожиданий дальнейшего агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом США. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 7 базисных пунктов - до 57,9% от номинала (их доходность снизилась на 1 базисный пункт - до 10,65% годовых). При этом евробонды РФ с погашением в 2042 году подорожали на 4 базисных пункта - до 60,27% от номинала (их доходность снизилась на 0,5 базисного пункта - до 10% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 4 базисных пункта), в то время как самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году подешевели на 33 базисных пункта - до 49,88% от номинала (их доходность выросла на 7 базисных пунктов - до 11,12% годовых).

Бумаги с погашением в 2026 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 49,26% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта - до 27,51% годовых), евробонды с погашением в 2027 году снизились в стоимости на 29 базисных пунктов, подешевев до 49,5% от номинала (их доходность выросла на 17 базисных пунктов - до 21,64% годовых), а бумаги с погашением в 2029 году подорожали на 166 базисных пунктов, до 43,91% от номинала (их доходность снизилась на 77 базисных пунктов - до 19,58% годовых).

Облигации РФ с погашением в 2030 году выросли в цене всего на 3 базисных пункта, до 64,55% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт - до 24,6% годовых). Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал на 14 базисных пунктов, до 70% от номинала (его доходность снизилась на 11 базисных пунктов - до 45,7% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 11 октября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние на динамику отечественных евробондов нестабильной конъюнктуры мировых долговых рынков, в том числе US Treasuries.

"Аппетит к риску" на глобальных рынках остается низким в связи с опасениями инвесторов, что быстрое ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой ослабит экономическую активность и корпоративные прибыли. Международный валютный фонд во вторник понизил прогноз роста экономики США на 2022 год до 1,6% с ожидавшихся в июле 2,3%, а также сохранил прогноз на 2023 год на уровне 1%. Доходность двухлетних US Treasuries, чувствительных к подъему базовой ставки ФРС, во вторник поднялась выше 4,3% годовых, вплотную приблизившись к максимуму с 2007 года. Процентная ставка десятилетних казначейских облигаций США поднималась в ходе торгов выше отметки в 4% годовых, но к вечеру немного снизилась.

Доходность десятилетних гособлигаций Германии достигла максимума за 11 лет в понедельник на заявлениях канцлера ФРГ Олафа Шольца и остается близко к этой отметке в ходе торгов во вторник. Доходность десятилетних госбумаг Германии в понедельник выросла до 2,346% годовых - максимума с 2011 года. В ходе текущей сессии она опустилась до 2,31% годовых.

По словам источников агентства Bloomberg, Шольц в кулуарах саммита ЕС в Праге высказался в поддержку совместного размещения долговых обязательств странами Европейского союза для того, чтобы привлечь средства для помощи членам блока в борьбе с энергетическим кризисом. Эта позиция знаменует собой заметный поворот со стороны руководства Германии, которое долгое время сопротивлялось идее сбора средств совместно со странами, которые оно считает более расточительными в финансовом отношении.

Изменение позиции последовало за критикой Шольца, который объявил о плане поддержки национальной экономики на 200 млрд евро из-за энергетического кризиса. Ряд европейских стран заявили, что данный план направлен исключительно на поддержку экономики Германии, без учета интересов других стран ЕС, что может вызвать дисбаланс в блоке.