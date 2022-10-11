Возобновление роста цен ОФЗ в текущей ситуации маловероятно - ITI Capital

Возобновление роста цен ОФЗ в текущей ситуации маловероятно, полагают аналитики ITI Capital.

"Мы по-прежнему сдержанно смотрим на перспективы рублевого суверенного сектора. Ни один из имеющихся факторов пока не указывает на возобновление ценового роста ОФЗ. Вероятное ужесточение военного противостояния усилит рыночную турбулентность и потребует более высоких бюджетных трат. Их финансирование во многом будет опираться на рост внутреннего долга, а также может повысить инфляционное давление. Это не оставит Банку России возможности продолжить цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), даже несмотря на то, что процессы восстановления и "структурной трансформации" российской экономики, вероятнее всего, замедлятся", - пишут эксперты инвесткомпании.

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