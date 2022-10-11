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Главная / Мнения аналитиков / Возобновление роста цен ОФЗ в текущей ситуации маловероятно - ITI Capital
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11 октября 2022 года 18:30
Возобновление роста цен ОФЗ в текущей ситуации маловероятно - ITI Capital
Возобновление роста цен ОФЗ в текущей ситуации маловероятно, полагают аналитики ITI Capital. "Мы по-прежнему сдержанно смотрим на перспективы рублевого суверенного сектора. Ни один из имеющихся факторов пока не указывает на возобновление ценового роста ОФЗ. Вероятное ужесточение военного противостояния усилит рыночную турбулентность и потребует более высоких бюджетных трат. Их финансирование во многом будет опираться на рост внутреннего долга, а также может повысить инфляционное давление. Это не оставит Банку России возможности продолжить цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), даже несмотря на то, что процессы восстановления и "структурной трансформации" российской экономики, вероятнее всего, замедлятся", - пишут эксперты инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-АНАЛИТИКА
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