Акции Halliburton привлекательны для покупок - "Финам"

Акции Halliburton Co. стали привлекательны для покупок после существенной коррекции - в ближайшие годы нефтесервисная компания имеет хорошие шансы продолжить наращивать выручку на фоне повышенных цен на нефть, недоинвестирования в отрасль и попыток снизить зависимость от российских энергоносителей, считают аналитики "Финама".

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