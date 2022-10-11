Вероятность коррекции цены акций компаний отрасли полупроводников в ближайшее время высока - BCS Express

Шансы на продолжение коррекции вниз котировок акций компаний из отрасли полупроводников в ближайшее время высоки, считают эксперты BCS Express .

"Замедление экономики снижает спрос на чипы, растущие процентные ставки наряду с ухудшением прогнозов финансовых результатов отрасли будут оказывать давление на мультипликаторы. Помимо макропроблем законодательные инициативы Белого дома США также будут оказывать давление на финансовые показатели американских полупроводниковых компаний (в начале октября был введен запрет на экспорт высокотехнологичной продукции и разработок в Китай)", - отмечают аналитики в комментарии инвестиционной компании.

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