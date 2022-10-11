"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 4700 руб

"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 4700 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Стоп-приказ" целесообразно ставить за уровень поддержки, ниже цен, где участники рынка закрывали "шорты" на проливе в понедельник - 3750 рублей, указывает эксперт Дмитрий Баженов.

"В свете роста санкционного давления фундаментальные факторы стали менее значимыми, однако благоприятная конъюнктура на рынке нефти должна стать аргументом в пользу устойчивости акций "ЛУКОЙЛа". После того как страны ОПЕК+ приняли решение сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки, цены на нефть за прошлую неделю выросли на 15%. Тем временем акции нефтегазовых компаний находились под давлением из-за распродаж на российском фондовом рынке. С этой недели акции нефтегазовых компаний начали восстанавливаться. Считаем приемлемыми текущие уровни для покупки бумаг эмитента в ожидании публикации сильной финансовой отчетности за 6-9 месяцев 2022 года и потенциальной рекомендации дивидендов", - пишет аналитик в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.