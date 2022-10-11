Рубль днем дешевеет к доллару и евро на нежелании инвесторов рисковать

Москва. 11 октября. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" во вторник днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне общемирового снижения интереса инвесторов к риску вслед за ростом геополитической напряженности из-за российско-украинского конфликта и на ожиданиях дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) ведущими мировыми центробанками.

Курс доллара США составил 63,4 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 71 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался до 63,9975 руб. впервые с 7 июля. Евро стоил 62,28 руб./EUR1, подорожав на 86,25 копейки. Ранее евро повышался до 62,94 впервые с 12 августа. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 77,86 копейки - до 62,9 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно дешевеет к доллару и евро днем во вторник на фоне геополитических рисков из-за российско-украинского конфликта, а также сохраняющихся опасений по поводу прогноза мировой экономики и перспектив дальнейшего роста процентных ставок.

К началу следующего года уровень ключевой процентной ставки в США может немного превысить 4,5%, считает председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс. По его словам, Федрезерву нужно будет удерживать ставку на высоком уровне в течение некоторого времени, чтобы охладить экономику и рынок труда.

Тем временем заместитель председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Лейл Брейнард накануне отметила необходимость ужесточения ДКП для замедления инфляции, но добавила, что решения Центробанка будут зависеть от поступающих статданных.

Банк России, который в заявлении по итогам сентябрьского совета директоров по ДКП впервые за долгое время не стал давать сигнал о будущих действиях, по-прежнему не намерен намекать рынку на свои шаги в отношении ключевой ставки.

На заседании 16 сентября ЦБ снизил ставку с 8% до 7,5%, следующее заседание, которое будет опорным, пройдет 28 октября.

"Совет директоров будет анализировать все изменения в ситуации, а также поступающие данные, исходя из этого примет решение по ставке 28 октября с опором на обновленный прогноз", - сказал зампред ЦБ Алексей Заботкин журналистам, комментируя планы регулятора в области ДКП.

Говоря о вариантах, которые ЦБ будет рассматривать на заседании, он напомнил, что заранее такая информация не раскрывается. "Будут рассматриваться те варианты, которые предложат для рассмотрения", - заявил Заботкин.

По итогам опорных заседаний ЦБ публикует обновленный макропрогноз.

Инфляция в РФ в сентябре, по данным Росстата, составила 0,05% после дефляции в 0,52% в августе, немного превысив ожидания аналитиков (консенсус-прогноз экономистов по инфляции на сентябрь, подготовленный "Интерфаксом", предполагал нулевой показатель). За январь-сентябрь 2022 года цены в РФ выросли на 10,46%.

По словам Заботкина, сентябрьские данные по инфляции укладываются в траекторию, которую совет директоров ЦБ имел в виду, принимая решение по ставке 16 сентября.

Банк России по-прежнему планирует улучшить прогноз по динамике ВВП РФ на 2022 год, инфляция пока остается в рамках сентябрьского прогноза на конец года в 11-13%, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов на конференции Cbonds "Корпоративное кредитование в России - 2022".

Он отметил, что сейчас наметился разворот в инфляционном тренде. "Аномально низкая инфляция, которая у нас наблюдалась с мая до середины сентября, эта аномально низкая инфляция осталась сейчас в прошлом, и инфляционная траектория, скорее, возвращается к нормальным, я бы даже сказал, целевым уровням", - подчеркнул он.

Банк России в 2023 году прогнозирует инфляцию на уровне 5-7%, ждет ее возвращения к цели в 4% в 2024 году, напомнил Тремасов.

Цены на нефть усилили снижение днем во вторник на опасениях по поводу глобального спроса на топливо и из-за укрепления курса доллара.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составляет $94,56 за баррель, что на 1,69% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $89,45 за баррель, что на 1,84% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Накануне Brent подешевела на 1,8%, WTI - на 1,6% после публикации данных о том, что индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и S&P Global, в сентябре упал до 49,3 пункта с 55 пунктов в августе.

Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о падении деловой активности в сфере услуг. Индикатор во второй по величине экономике мира и крупнейшем импортере топлива опустился ниже этой отметки впервые за четыре месяца.

Между тем Шанхай и ряд других крупнейших городов КНР усилили тестирование жителей на коронавирус до самого активного уровня с августа и ввели ограничения на поездки, пишет издание Barron''s. Такие меры могут быть связаны с 20-м съездом Коммунистической партии Китая, который начнется в Пекине 16 октября.

Дополнительное давление на котировки оказывает сильный доллар, продолжающий укрепляться на заявлениях руководства ФРС.

"Во вторник на глобальных финансовых рынках отсутствует аппетит инвесторов к риску, что способствовало волне покупок американского доллара, преимущественно в утренние часы. Во второй половине дня индекс USD скорректировался, однако сохранял плюсовую динамику. В результате индекс укреплялся уже пятую торговую сессию подряд, хотя и демонстрировал существенное замедление роста. Судя по всему, дотянуться до сентябрьских максимумов индексу USD пока не удастся, что может обернуться временной фиксацией прибыли в валюте США. На российском валютном рынке доллар также укрепляется вслед за индексом USD и к началу второй половины дня был готов протестировать отметку 64 руб., где в последний раз находился в начале июля. Даже после коррекции индекса USD во второй половине дня на российском валютном рынке преимущество осталось на стороне валюты США из-за сохраняющейся геополитической напряженности. В этих условиях можно ожидать заметного укрепления пары "доллар-рубль" по итогам дня, однако коррекция индекса USD может пока помешать паре закрепиться выше 64 руб./$1", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"В понедельник рубль заметно ослабился, и курс пары "доллар-рубль" по итогам дня вырос на 2,77% - до 62,69 руб./$1. Участники рынка в связи с ослаблением санкционных опасений перестали избавляться от валют недружественных стран, а дополнительное давление на рубль оказывало умеренное снижение нефтяных цен и ряд негативных геополитических новостей. Более того, во вторник курс пары обновил максимум с начала июля. Текущий новостной фон располагает к его росту к 64 руб./$1, но в целом сохраняется потенциал к снижению в сторону 62 руб./$1 при стабилизации ситуации", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Банк России во вторник, 11 октября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 360 млрд рублей (при лимите 1 трлн 360 млрд рублей и спросе 1 трлн 974,4 млрд рублей) в среднем по ставке 7,3% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 4 октября, банки разместили 1 трлн 390 млрд рублей (при лимите 1 трлн 390 млрд рублей и спросе 1 трлн 718 млрд рублей) в среднем по ставке 7,33% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно повысились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая уменьшилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 8,09% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 1 б.п. - до 8,15% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 2 б.п., поднявшись до 8,17% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 1 б.п. - до 8,23% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 2 б.п. - до 8,28% годовых.