"Открытие Инвестиции" рекомендует покупать бумаги РусАгро

Аналитики Управление анализа рынков "Открытие Инвестиции", эксперты "Открытие Research" рекомендуют покупать депозитарные расписки "РусАгро" с прогнозной стоимостью 1290 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 68% от текущего уровня, сообщается в обзоре.

"РусАгро" продолжает извлекать выгоду из текущей благоприятной ценовой конъюнктуры на сельхоз товары, а также наращивать объёмы реализации в натуральном выражении по ряду направлений. Спрос на с/х продукцию остаётся неизменным и не зависит от экономического цикла, что формирует устойчивую базу для выручки компании. Эмитент также пользуется льготным режимом налогообложения прибыли от реализации сельхозпродукции (эффективная ставка по расходу налога на прибыль в 2021 году составила 8%) и получает государственные субсидии, компенсирующие процентные расходы по банковским кредитам, - отмечают аналитики. - Компания укрепляет вертикальную интеграцию по всей цепочке создания стоимости, а также планомерно развивает экспортное направление бизнеса. Вертикальная интеграция и передача ресурсов внутри компании - эффективный способ натурального хеджирования от колебаний цен на зерновые и источник конкурентного преимущества для нее. "РусАгро" находится на стадии завершения основного инвестиционного цикла и выходит на этап высокой генерации свободного денежного потока. В сочетании с невысокой долговой нагрузкой компания имеет хороший потенциал для солидных дивидендных выплат".

"РусАгро" - один из крупнейших вертикально интегрированных агропромышленных холдингов в стране. Компания занимает лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, масложировом бизнесе и растениеводстве, входит в топ-5 землевладельцев в РФ. Капитализация компании - 102 млрд руб., среднедневной оборот составляет 0,06 млрд руб.

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