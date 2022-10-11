Возможно ослабление рубля до 65-70 руб./$1 к концу 2022г - Инвестбанк Синара

Возможно ослабление курса рубля по отношению к доллару США до уровней 65-70 руб./$1 к концу текущего года на фоне вероятного старта покупок "дружественных" валют (юаня) в резервы Банка России по бюджетному правилу и сжатия торгового баланса, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Мы видим риски биржевой торговли долларом США и евро в связи с возможными санкциями против НКЦ и ограничениями на торговлю валютами "недружественных" стран, также отмечая рост брокерских комиссий за хранение этих валют. Более безопасная и выгодная, на наш взгляд, альтернатива для инвесторов, кто ожидает девальвации рубля или хочет застраховаться от нее - это покупка фьючерсов на пары USD/RUB и EUR/RUB с истечением в конце декабря, цена которых ниже спот-рынка. В конце текущего года мы ожидаем ослабление рубля до курса 65-70 руб./$1. Аннуализированная доходность фьючерсов (с учетом премии спот-рынка) может достичь 85% - на 28% выше, чем от спотовой торговли", - пишет главный экономист банка Сергей Коныгин. - Мы видим ряд причин, которые могут привести к ослаблению рубля относительно текущего уровня. Во-первых, старт покупок "дружественных" валют (юаня) в резервы Банка России по бюджетному правилу. Недавно А. Силуанов объявил, что этот процесс вскоре будет полностью задокументирован. Государственный спрос на юань (с использованием кросс-курсов) станет способствовать ослаблению курса рубля к доллару США. По нашим оценкам, покупка $1 млрд валюты приведет к сдвигу курса на 1,2 руб. Во-вторых, сжатие торгового баланса - с текущих $10-15 млрд он может сократиться до менее $5 млрд в месяц, что также создаст условия для ослабления рубля".

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