"Финам" открыл торговую идею: продавать акции NVIDIA с целью $104

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции NVIDIA Corp. с целью $104 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: $123, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Рынок ожидает негативных цифр по инфляции. Также на фоне сильного рынка труда ФРС может с большей силой ужесточать ДКП в США. На долгосрочном горизонте мы позитивно смотрим на акции NVDIA, но в среднесрочной перспективе есть высокая вероятность увидеть более низкие уровни", - пишут аналитики.

"С технической точки зрения бумага пробила ключевые уровни поддержки и имеет все шансы на возврат в медвежий тренд. При объеме короткой позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $123 риск на портфель составит 0,54%. Соотношение прибыль/риск составляет 2", - указывают стратеги "Финама".

NVIDIA - крупнейший в мире разработчик графических ускорителей и процессоров. Платформы на базе чипов компании используются в широком спектре отраслей, от компьютерных игр до облачных услуг и автопилотирования.

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