"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Магнита с целью 5700 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Магнита" с целевой ценой 5700 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,6%, стоп-приказ: 4200 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что после объявления частичной мобилизации акции компании вместе с рынком скорректировались на -20%. Однако основной бизнес ориентирован на внутреннее потребление, что дает компании устойчивость к новым санкциям Запада.

"С технической точки зрения резкая коррекция, вероятно, закончилась на уровнях поддержки 4300-4400 руб., и в текущий момент формируется разворотная формация "двойное дно". При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 4200 руб. риск на портфель составит 0,63%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,48", - указывают эксперты "Финама".

"Магнит" - сеть розничных магазинов, в 2021 году стала третьей по выручке частной компанией России.

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