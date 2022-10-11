Сектор производителей удобрений РФ выглядит привлекательным с инвестиционной точки зрения - BCS Express

Сектор производителей удобрений РФ выглядит интересным с точки зрения инвестиционной привлекательности, полагает эксперт BCS Express Павел Гаврилов.

"Отечественные компании торгуются по мультипликаторам ниже, чем иностранные конкуренты, но показывают более высокую рентабельность, - отмечает аналитик. - Санкционные и регуляторные риски присутствуют для всех компаний и создают некоторую неопределенность. С другой стороны, высокая стоимость продукции поддержит высокие темпы роста финансовых показателей, а вместе с ослаблением рубля нивелирует некоторые риски. На средней дистанции все акции подходят для реализации спекулятивных идей, но выделить точки для входа на долгосрок сейчас сложно".

На взгляд Гаврилова, бумаги "ФосАгро" более привлекательны по сравнению с "Акроном" из-за низкого free-float последнего и более значимых рисков на его активы. "Акции "ФосАгро" стоит покупать на сильных просадках под отскоки, однако под принцип "купи и держи" в моменте они не подходят из-за сильного роста в 2022г и неопределенности в будущем", - указывает стратег.

Отдельно в комментарии отмечен "КуйбышевАзот". Компания менее зависима от экспорта, а удобрения - вторая статья доходов, что, по мнению эксперта, делает ее химическую деятельность диверсифицированной. За период 2000-2021гг на развитие компании направлено 103,7 млрд. руб. Сейчас реализуется стратегия до 2025г, которая увеличит производственные мощности в разных направлениях, что позитивно как для роста финансовых показателей, так и для будущих дивидендов, полагает Гаврилов и рекомендует присмотреться к акциям компании для долгосрочного инвестирования.

"С технической стороны сейчас в акциях наблюдаются интересные уровни для входа, а в случае снижения к 360-350 руб. позицию можно увеличивать. С пробоем 400-410 руб. среднесрочные цели поднимутся к 460-480 руб.", - указывает аналитик инвесткомпании.

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