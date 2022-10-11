Рубль сохраняет потенциал для укрепления до 62 руб./$1 при стабилизации ситуации - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль сохраняет потенциал для укрепления до 62 руб./$1 при стабилизации геополитической ситуации, считают эксперты банка "Санкт-Петербург".

"Курс USD/RUB по итогам понедельника вырос на 2,77% до 62,69 руб./$1. Участники рынка в связи с ослаблением санкционных опасений перестали избавляться от валют недружественных стран, а дополнительное давление на рубль оказывало умеренное снижение нефтяных цен и ряд негативных геополитических новостей. Более того, во вторник курс USD/RUB растет на 1,70% и находится уже около 63,75 руб./$1, обновив максимум с начала июля. Другие валюты EM с утра также преимущественно слабеют. Текущий новостной фон располагает к росту курса USD/RUB и к 64 руб./$1, но в целом у него сохраняется потенциал к снижению в сторону 62 руб./$1 при стабилизации ситуации", - пишут аналитики банка в комментарии.

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