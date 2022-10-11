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11 октября 2022 года 11:28

Рынок акций РФ утром проседает на внешнем негативе и рисках геополитики

Москва. 11 октября. Рынок акций РФ утром во вторник проседает на фоне негативной динамики внешних рынков и сохраняющейся геополитической напряженности; динамика "фишек" смешанная на фоне ослабления рубля, что оказывает поддержку индексу МосБиржи.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 1915,23 пункта (-0,1%), индекс РТС - 945,38 пункта (-1,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3,8%.

Доллар вырос до 63,84 рубля (+1,15 рубля).

Новая Зеландия добавила в санкционный список в связи с ситуацией вокруг Украины 75 физлиц в РФ, в том числе 24 чиновников, связанных со вступившими в состав России территориями, а также две компании.

Подешевели акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,9%, до 160,6 рубля), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,5% и -1,6% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,1%).

Подорожали акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+3,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+2,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,6%), бумаги "Московской биржи" (+0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%).

Как отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, рынок акций РФ вряд ли сможет продолжить уверенный подъем.

Акции "Газпрома" не быстро закроют дивидендный "гэп", не исключено, что этого не произойдет до конца года. С точки зрения "покупки холодной зимы" более интересны акции "НОВАТЭКа", у которого более широкая география продаж.

В целом наметившаяся в начале недели коррекция вверх вряд ли говорит о восстановлении рынка, скорее, произошел лишь технический отскок. Об уходе инвесторов от риска говорит возобновившееся снижение рынка облигаций и рост курса доллара. Дешевеющий рубль оказывает поддержку акциям экспортеров, прежде всего, металлургам. Скорее всего, неудовлетворенный спрос перетечет во "второй эшелон", но пока трудно прогнозировать, какие бумаги сегодня будут лучшими, отмечает эксперт.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, индекс МосБиржи во вторник останется в диапазоне 1900-2000 пунктов.

Мировые рынки продолжают снижаться, инвесторы придерживаются консервативных позиций, подкрепленных пятничной публикацией сильных данных по рынку труда в США, не дающей оснований надеяться на смягчение политики ФРС.

Во вторник в центре внимания инвесторов будут обсуждение странами G7 ситуации на Украине и публикация прогноза МВФ по мировой экономике, способные ухудшить настроения, полагает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, цены на нефть продолжают начатое накануне коррекционное снижение, настроения на мировых фондовых площадках остаются пессимистичными. "Большая семерка" во вторник обсудит предоставление дополнительной помощи Украине, а ЕС - потолок цен на газ.

На рынке акций РФ сигналом в пользу готовности развить краткосрочный рост станет закрепление индексов МосБиржи и РТС выше сопротивлений 1920 и 1000 пунктов соответственно, в то время как среднесрочный тренд остается "медвежьим".

Геополитическая обстановка остается напряженной. Кроме того, вероятное введение ЕС потолка цен на газ предвещает дополнительные сложности для акций представителей газового сектора. Акции ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) во вторник последний день можно купить с дивидендами за первое полугодие с доходностью около 5,5%, отмечает Кожухова.

По оценкам аналитиков BCS Global Market, на текущий момент нет уверенности в устойчивости восходящего тренда по индексу МосБиржи. В краткосрочной перспективе можно ожидать консолидации ниже 2000 пунктов, а для разворота вверх пока не хватает катализаторов. Во вторник Международный валютный фонд опубликует обновленный прогноз для глобальной экономики World Economic Outlook, а главы стран G7 проведут переговоры в режиме видеоконференции для обсуждения ситуации на Украине.

Как отмечает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков, волатильность на рынке акций во вторник может сократиться после прошедшей отсечки "Газпрома", однако общий негативный фон внешних площадок не располагает к продолжению отскока. Цены на нефть незначительно снижаются на фоне укрепления доллара США и очередных вспышек COVID-19 в Китае. Инвесторы готовятся к данным по инфляции в США и к неофициальному началу сезона отчетности за III квартал в конце этой недели (в пятницу ожидаются отчетности JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo (SPB: WFC) и Morgan Stanley (SPB: MS) ).

В США накануне индексы акций снизились по итогам четвертой сессии подряд, индикаторы потеряли 0,3-1%, причем Nasdaq (-1%) опустился до минимума более чем за два года.

Опасения относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы продолжают оказывать давление на настроения инвесторов. В том числе рынок продолжал реагировать на данные о состоянии рынка труда США, опубликованные в пятницу.

В ближайший четверг будут опубликованы данные об инфляции в США, которые могут дать сигнал для понимания дальнейших шагов ФРС. Сейчас трейдеры делают ставку на то, что центральный банк повысит ставки еще на 0,75 процентного пункта по итогам ноябрьского заседания, согласно данным CME FedWatch.

Следом за США во вторник снизилась фондовая Азия (японский Nikkei 225 упал на 2,6%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, шанхайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 2,2%), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE просели на 0,5-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,7%).

Давление на азиатские рынки оказывает падение акций технологического сектора после того, как власти США на минувшей неделе ввели новые ограничения на поставки передовых чипов и оборудования для производства полупроводников в Китай для предотвращения развития военной отрасли КНР за счет этой продукции.

Профицит счета текущих операций Японии в августе сократился до 58,9 млрд иен по сравнению с 1,5 трлн иен за аналогичный период месяцем ранее, свидетельствуют данные министерства финансов Японии. Аналитики в среднем прогнозировали профицит на уровне 121,8 млрд иен, согласно Trading Economics.

Тем временем индикатор, отслеживающий настроения в секторе услуг Японии, вырос в сентябре на 2,9 пункта по сравнению с показателем месяцем ранее, до максимума с июня на уровне 48,4 пункта, следует из данных Economy Watchers.

На нефтяном рынке утром во вторник цены продолжают снижение, вызванное накануне слабыми макроэкономическими данными из Китая.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $94,52 за баррель (-1,7% и -1,8% в понедельник), ноябрьская цена WTI - $89,38 за баррель (-1,9% и -1,6% в понедельник).

Как стало известно в понедельник, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и S&P Global, в сентябре упал до 49,3 пункта с 55 пунктов в августе из-за негативного влияния на сектор коронавирусных ограничений. Индикатор опустился ниже пограничных 50 пунктов впервые за четыре месяца.

Тем временем по итогам минувшей недели нефть подорожала более чем на 15% после решения ОПЕК+ снизить квоту на добычу в ноябре на 2 млн б/с по сравнению с октябрем. Таким образом, коалиция пытается добиться баланса на нефтяном рынке, где ожидается постепенное сокращение спроса на фоне замедления роста мировой экономики, отмечают аналитики рейтингового агентства Fitch.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+4,4%), ПАО "Инарктика" (бывшая "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA)) (+3,9%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+3,9%), ПАО "Лента" (MOEX: LNTA) (+3,8%).

Подешевели бумаги ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (-3,2%), расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (-1,2%), бумаги "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,2%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-1,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 9,19 млрд рублей (из них 2,36 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,06 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 560,71 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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