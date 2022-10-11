"Финам" сохраняет рейтинг "на уровне рынка" для акций Сбербанка - негатив, скорее всего, уже в значительной степени отражен в котировках бумаг, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Эмитент, судя по всему, достаточно уверенно проходит нынешний кризис. Между тем текущая экономическая ситуация в стране по-прежнему остается сложной, поэтому риски для банковского сектора, в том числе и для Сбербанка, остаются высокими. Учитывая это, а также приостановку публикации отчетности банками в текущем году, мы продолжаем воздерживаться от выпуска обычных рекомендаций и целевых цен по акциям эмитента, - пишет заместитель руководителя отдела анализа акций Игорь Додонов. - Однако полагаем, что негатив уже в значительной степени отражен в котировках бумаг банка, которые просели в 2022 году заметно сильнее широкого рынка, и сохраняем рейтинг "на уровне рынка" для них. При этом мы считаем, что акции Сбербанка на текущем ценовом уровне выглядят привлекательно для включения в долгосрочные инвестиционные портфели и могут показать опережающее восстановление в случае улучшения геополитического фона".

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