Доллар вряд ли закрепится в диапазоне 63-64 руб./$1 на текущей неделе - "Открытие Инвестиции"

Доллар вряд ли закрепится в диапазоне 63-64 руб./$1 на текущей неделе, полагает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Олег Сыроваткин.

Эксперт напоминает, что на неделе с 26 по 30 сентября рубль дорожал, т.к. российские компании и инвесторы опасались санкций против НКЦ, в результате которых принадлежащая им валюта недружественных стран могла бы оказаться замороженной. На прошлой неделе (3-7 октября) наблюдалась прямо противоположная картина: рубль всю неделю дешевел на фоне снижения указанных выше рисков и постепенного исчерпания продавцов (кто хотел продать доллары и евро, тот уже продал). Таким образом, рубль начинает показывать более привычное поведение в условиях роста геополитической напряженности - он дешевеет, подчеркивает Сыроваткин.

"Мы сохраняем нашу цель по USD/RUB на уровне 64 руб./$1. Все же обвального падения цен на нефть мы не наблюдаем. На текущей неделе USD/RUB может протестировать диапазон 63-64 руб./$1, но пока мы не видим потенциала закрепиться в этом диапазоне на этой неделе", - прогнозирует аналитик инвесткомпании.

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