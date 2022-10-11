Снижение спроса на рисковые активы формирует негативный фон для рынка ОФЗ - ПСБ

Снижение спроса на рисковые активы формирует негативный фон для рынка рублевых гособлигаций во вторник, для 10-летних ОФЗ актуальный диапазон - 10,25-10,75% годовых, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Рост цен на нефть после решения ОПЕК+ сократить добычу в ноябре на 2 млн барр./сутки является позитивным фактором для российского бюджета и рынка рублевых облигаций на краткосрочном горизонте. В то же время высокие цены на энергоресурсы выступают проинфляционным фактором на мировых рынках, что усиливает ожидания ужесточения монетарной политики центробанками. Комментарии руководства ФРС поддерживают данные ожидания. Рекордно высокая инфляция в ЕС требует от ЕЦБ также ужесточения монетарной политики. Повышение процентных ставок ФРС и ЕЦБ в свою очередь усиливает риски рецессии, а также способствует ослаблению валют развивающихся стран, что в среднесрочной перспективе несет негативный эффект для российского рынка. Согласно опубликованным оценкам МВФ, государства, на которые приходится около трети мирового ВВП, столкнутся как минимум с двумя кварталами снижения экономики в текущем году и следующем", - пишет эксперт в комментарии.

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