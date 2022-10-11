Акции Белуги остаются привлекательными для покупок - "Мои Инвестиции"

Акции компании "Белуга Групп" остаются привлекательными для покупок, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"По словам председателя Ассоциации розничной торговли, импортные спиртные напитки могут оказаться в дефиците в крупных розничных сетях. Многие товарные позиции, такие как виски, не могут быть полностью восполнены отечественными производителями в данный момент. Это может привести к снижению доходов розничных ритейлеров. Beluga Group - наша тактическая идея на покупку от 3 октября - остается в сильной позиции", - говорится в комментарии.

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