Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика и комментарии представителей мировых центробанков:

- Индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB в США за сентябрь;

- Данные по рынку труда в Великобритании;

- Выступления главы Банка Англии Эндрю Бейли, главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна и представителей ФРС США: Патрика Харкера и Лоретты Местер.

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