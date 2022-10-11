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11 октября 2022 года 10:09

Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 11 октября. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник скорее всего не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы в понедельник снизились по итогам четвертой сессии подряд. При этом значение Nasdaq Composite опустилось до минимума более чем за два года - с 28 июня 2020 года. Опасения относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы продолжают оказывать давление на настроения инвесторов. В том числе рынок продолжал реагировать на данные о состоянии рынка труда США, опубликованные в пятницу. В сентябре количество рабочих мест в экономике увеличилось на 263 тыс. - это минимальный прирост с апреля 2021 года. Однако эксперты в среднем ожидали роста на 250-255 тыс.

На этой неделе будут опубликованы данные об инфляции в США. Эта информация, которая будет обнародована в четверг, может стать очень важной для понимания дальнейших шагов ФРС, отмечают эксперты. Сейчас трейдеры делают ставку на то, что центральный банк повысит ставки еще на 0,75 процентного пункта по итогам ноябрьского заседания, согласно данным CME FedWatch.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона умеренно опускаются в ходе торгов во вторник, в том числе давление на рынки оказывает падение акций технологического сектора. Власти США на минувшей неделе ввели новые ограничения на поставки передовых чипов и оборудования для производства полупроводников в Китай для предотвращения развития военной отрасли КНР за счет этой продукции. Кроме того, азиатские рынки снижаются вслед за динамикой Уолл-стрит. Значение японского индекса Nikkei 225 уменьшилось по итогам торгов почти на 2,6%. Гонконгский Hang Seng к 8:25 мск опустился на 2,2%, шанхайский Shanghai Composite потерял всего 0,2%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:23 мск упал на 2,1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,3%.

В свою очередь цены на нефть продолжают снижаться утром во вторник после падения накануне, вызванного слабыми макроэкономическими данными из Китая. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск составила $96,1 за баррель, что на 0,09% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на 1,8%, до $96,19 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $90,93 за баррель, что на 0,22% ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию прошлой сессии стоимость этих контрактов понизилась на 1,6%, до $91,13 за баррель.

Как стало известно в понедельник, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и S&P Global, в сентябре упал до 49,3 пункта с 55 пунктов в августе из-за негативного влияния на сектор коронавирусных ограничений. Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о падении деловой активности в сфере услуг. Индикатор опустился ниже этой отметки впервые за четыре месяца.

Тем временем по итогам минувшей недели нефть подорожала более чем на 15% после решения ОПЕК+ снизить квоту на добычу в ноябре на 2 млн б/с по сравнению с октябрем. Таким образом коалиция пытается добиться баланса на нефтяном рынке, где ожидается постепенное сокращение спроса на фоне замедления роста мировой экономики, отмечают аналитики рейтингового агентства Fitch.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,8 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 2,79 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,456 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 10 октября вырос всего на 0,02% и составил 108,09 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (8-10 октября) прибавил 0,08%, поднявшись до 802,43 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД 001P-05R" (+1,23%), "ГТЛК-001Р-10" (+1,17%) и "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,62%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк БО-17" (-0,72%), "Северсталь БО-06" (-0,53%) и "Совкомбанк-БО-П04" (-0,44%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Сегежа групп" (MOEX: SGZH) установило ставку 1-го купона облигаций серии 002P-07R сроком обращения 1,5 года объемом 10 млрд рублей на уровне 10,83% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 11,28% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на облигации прошел 10 октября с 12:00 до 13:00 МСК. Техразмещение запланировано на 12 октября.

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) определил ставку 29-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 7,7% годовых. Банк разместил 10-летние бонды серии БО-01 объемом 10 млрд рублей в октябре 2015 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,2% годовых. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставки 2-40-го купонов определяются как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купона, плюс премия в размере 0,2%.

ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) установило ставку 3-го купона облигаций серии 001Р-08 на уровне 10% годовых. Десятилетний выпуск на 1 млрд рублей был размещен в октябре 2021 года по ставке 9,25% годовых до оферты с исполнением 25 октября 2022 года.

ООО "Трейд менеджмент" установило ставку 36-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых. Компания разместила 4-летние облигации объемом 200 млн рублей в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 13% годовых. Купоны по бумагам ежемесячные, ставки 1-48-го купонов определяются согласно ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на седьмой рабочий день, предшествующий дате каждого купонного периода, плюс маржа 6,5%, при этом максимальная ставка не может превысить 14% годовых. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 10% от номинала будет выплачиваться каждый квартал, начиная с выплаты 21-го купона. Также эмитент установил возможность досрочного погашения в дату выплаты 24-го купона. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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