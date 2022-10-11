Вероятна консолидация цены нефти в диапазоне $95-100/барр. в ближайшее время - ПСБ

Вероятна консолидация котировок нефти в диапазоне $95-100 за баррель в ближайшее время при сохранении геополитических рисков, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цены на нефть марки Brent в понедельник ожидаемо скорректировались после нескольких дней роста. Мы считаем, что при сохранении геополитических рисков сырье будет консолидироваться в широком диапазоне $95-100 за баррель, при этом ожидаемая нами рецессия в крупных экономиках мира на фоне энергетического кризиса и аномально высокой инфляции будет выступать сдерживающим фактором. Статистика по запасам выйдет на текущей неделе с задержкой на день. Полагаем, что во вторник цены на нефть марки Brent будут находиться около $95 за баррель, некоторое давление может оказывать укрепляющий доллар (индекс DXY пытается вернуться к 114 пунктам)", - пишет аналитик в комментарии.

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