Явные предпосылки для агрессивных распродаж на рынке акций РФ пока отсутствуют - "Алго Капитал"

Умеренное утреннее ухудшение внешнего фона способно оказать некоторое давление на индекс Мосбиржи в первой половине торговой сессии во вторник, вместе с тем явные предпосылки для агрессивных распродаж в российских акциях пока отсутствуют, говорится в комментарии старшего риск-менеджера инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталия Манжоса.

Также эксперт предполагает, что во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики во вторник не ожидается.

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