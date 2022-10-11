Возможно ослабление давления на рубль в течение торгов во вторник - ПСБ

Возможно ослабление давления на курс рубля в парах с долларом и евро в течение торговой сессии во вторник, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Инерция к ослаблению рубля сохраняется во вторник утром: доллар пытается приблизиться к уровню 64 руб./$1, евро тестирует отметку 62 руб./EUR1. Стоит отметить, что торговая активность крайне низкая. Мы полагаем, что в течение дня давление на рубль может ослабнуть: движение последних дней было достаточно неплохим, и доллар и евро технически смотрятся несколько "перегретыми". Полагаем, что пара доллар/рубль во вторник вернется в нижнюю часть нашего текущего целевого диапазона 62-65 руб./$1", - указывает аналитик в комментарии.

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