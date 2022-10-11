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Главная / Мнения аналитиков / Рынок акций РФ вряд ли покажет уверенный подъем во вторник - "Алор Брокер"
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11 октября 2022 года 09:28
Рынок акций РФ вряд ли покажет уверенный подъем во вторник - "Алор Брокер"
Российский рынок акций вряд ли сможет продолжить уверенный подъем на торгах во вторник, полагает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Понедельник определенно можно записать в актив российскому рынку акций. Несмотря на негативный старт торгов и дивидендные гэпы в "Газпроме" и "Татнефти", просадка по итогам дня составила всего 1,1%. В целом же мы не считаем, что началось восстановление рынка. Скорее всего, мы видели лишь технический отскок. Об уходе инвесторов от риска говорит возобновившееся снижение рынка облигаций и рост курса доллара, - отмечает эксперт в комментарии. - Внешний фон с утра во вторник не радует: в минусе находятся американские фьючерсы и, что более важно для российского рынка, сырьевые товары. Скорее всего, неудовлетворенный спрос перетечет во "второй эшелон", но пока трудно прогнозировать, какие бумаги во вторник будут лучшими". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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